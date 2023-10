Policial é preso ao tentar entrar com drogas em presídio na RMF; suspeito teria recebido dinheiro

Um policial penal foi preso ao tentar entrar com drogas na Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo (UP-Pacatuba), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O flagrante contra o suspeito identificado como Victor Matheus Távora aconteceu na manhã deste domingo (22).

A reportagem apurou que o suspeito teria recebido dinheiro, na última sexta-feira (20) em troca de levar a encomenda a um interno da unidade. Não há informações sobre quanto teria sido pago pela entrega. O detento, que receberia os entorpecentes, também foi autuado em flagrante.

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) afirma que o policial foi flagrado em posse de 54 gramas de cocaína, 102 gramas de maconha, pacotes de papel seda e fósforos.

Victor Matheus é policial penal plantonista da unidade prisional da Pacatuba

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) confirmou que a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) autuou em flagrante o policial penal por tráfico de drogas e corrupção passiva.

"O servidor foi alvo de ação comandada pela Coordenadoria de Inteligência da SAP (Coint), com o apoio do Grupo de Ações Penitenciárias com Cães (GAP-Canil), que flagrou, na posse do referido policial, substâncias ilícitas na unidade prisional da Pacatuba, da qual ele é agente plantonista", segundo a CGD.

A Controladoria diz ainda ter determinado a instauração de procedimento disciplinar em desfavor do policial, que agora está à disposição da Justiça.