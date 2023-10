Polícia prende homem investigado por estuprar menina de seis anos no Ceará; crime foi filmado

Um homem de 49 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20), sob suspeita de estuprar uma menina de seis anos. Conforme a Polícia Civil, policiais cumpriram em Amontada, Interior do Ceará, o mandado de prisão preventiva devido ao crime de estupro de vulnerável.

A criança foi vítima do abuso sexual no último dia 7 de outubro, também em Amontada, e noticiado às autoridades dois dias depois. Anteriormente, o mesmo suspeito tinha sido levado à Delegacia, onde foi ouvido e liberado, "por não haver, naquele momento, situação flagrancial".

"A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem, sendo expedido o mandado pela Justiça da prisão preventiva hoje. O indivíduo foi capturado e conduzido para a Delegacia Regional de Itapipoca, onde foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de estupro de vulnerável. Agora, o homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário", segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

TIO É SUSPEITO

Não há informações oficiais se o homem preso nesta sexta-feira (20) é ou não parente da vítima. No entanto, a reportagem do Diário do Nordeste apurou que um tio da menina é investigado pelo crime.

A publicação de um vídeo em uma rede social fez a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) passar a investigar o parente.

O vídeo foi compartilhado nos stories do WhatsApp, e fez conhecidos do suspeito o denunciarem à Polícia Civil. O crime foi filmado pela própria vítima e postado no status do WhatsApp do suspeito.