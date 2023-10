Irmãs são sequestradas e um suspeito morre durante confronto com a polícia em Canidé, no Ceará

Irmãs, de 24 e 5 anos, filhas de um empresário, foram sequestradas na manhã desta sexta-feira (20), em Canindé. O veículo onde as mulheres estavam foi perseguido e um dos suspeitos foi morto. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil realiza diligências para capturar outras pessoas envolvida no crime.

O crime iniciou quando a irmã mais velha foi buscar a mais nova na escola. A caminhonete das mulheres foi perseguida por um carro sedã, dirigido pelos suspeitos. As vítimas foram abordadas na empresa da família, do setor de compra e venda veículos. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

Os suspeitos sequestraram as vítimas no local e testemunhas chamaram a Polícia. Um dos sequestradores assumiu a direção do carro onde as mulheres estavam. Segundo a Polícia Militar, o suspeito efetuou disparos contra a composição policial, que revidou.

O homem foi atingido e socorrido para uma unidade hospitalar, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. As garotas foram resgatadas pelos agentes de segurança.

Legenda: Suspeitos abandonaram carro sedã e fugiram a pé Foto: Reprodução

O carro sedã foi abandonado em Maranguape e os suspeitos fugiram a pé, em um matagal. A Delegacia Regional de Canindé está a cargo das investigações. Conforme apurado pelo Sistema Verdes Mares, equipes da Policia Rodoviária Federal auxiliam agentes nas buscas dos outros suspeitos.