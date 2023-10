Golpe da festa de casamento: noivas denunciam buffet e relatam prejuízos que chegam a R$ 700 mil

Um grupo de noivas prestou queixa contra um buffet e proprietários do estabelecimento após serem vítimas do 'golpe da festa de casamento'. Há pelo menos três boletins de ocorrência registrados na Polícia Civil do Ceará, indicando prejuízos que chegam a R$ 700 mil.

Uma das vítimas só teria sido informada que a festa dela não aconteceria, na véspera do evento. Conforme uma das denunciantes, a proprietária do buffet Casa Luana's, localizado no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, chegou a vender até mesmo o teto do estabelecimento.

A reportagem questionou a PC-CE se foi instaurado inquérito para apurar o caso, e aguarda posicionamento com resposta da Polícia.

Ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil do Ceará informou que apura uma denúncia de estelionato contra a empresa, através de denúncia feita por Boletim de Ocorrência na última sexta-feira (20). " A PC-CE orienta que outras vítimas também registrem BO para repassar mais informações sobre o fato e subsidiar as investigações. O registro pode ser feito em qualquer unidade policial, presencialmente, ou por meio do Boletim de Ocorrência Eletrônico (BOE), na Delegacia Eletrônica (Deletron)", orienta a corporação, em nota.

A proprietária do estabelecimento também foi procurada, mas não respondeu até a edição desta matéria.

Legenda: Noivas foram ao buffet tentar falar com a proprietária Foto: Arquivo Pessoal

As informações que o buffet vinha descumprindo contratos começaram a surgir ainda no fim de 2022. Mas a partir do primeiro semestre de 2023 as reclamações se intensificaram: "ar-condicionado quebrado, ela passou a dizer que não ia conseguir entregar o jantar", conta uma das noivas.

Vítima "Ela mexeu com sonhos, pessoas que passaram anos juntando dinheiro para realizar a festa"

Uma noiva concedeu entrevista ao Sistema Verdes Mares e afirmou que: "é um investimento alto que eu vinha pagando há dois anos parcelado, cheguei a pagar já R$ 18.800, quase tudo, foi quando eu soube que ela possivelmente não iria entregar. Cheguei a ir lá, marcar e conversar. Ela foi bem ríspida com a gente informando que as pessoas estavam mentindo e ela ia entregar sim", conforme Karlla Pereira, analista de vendas.

Há 15 dias, Karlla viu que o buffet estava sem o teto e resolveu comunicar a noiva do evento desse sábado (21). "Depois soubemos que ela falou com a noiva e ela disse que não efetuaria mais a festa, porque não tinha mais dinheiro", acrescenta a mulher, com casamento marcado para daqui a duas semanas.

A proprietária do buffet teria passado a não atender mais as ligações e nem responder mensagens de algumas das vítimas. Para outras, ela teria dito que "não conseguia mais realizar os eventos".

Agora, as noivas exigem que os valores sejam devolvidos, com urgência, alegando também terem sabido que um dos proprietários da empresa foi para os Estados Unidos.