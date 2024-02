Chuvas intensas e ventos de até 100 km/h devem atingir todo o CE a partir de hoje (15), aponta Inmet

As próximas 24 horas devem ser de chuvas intensas e fortes rajadas de vento em Fortaleza e quase todo o Ceará. Novo aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitido nesta quinta-feira (15), aponta que 182 dos 184 municípios estão em alerta de “perigo” pelas condições climáticas.

A situação é classificada como “perigosa” pelo Inmet quando há previsão de chuvas de até 60 mm por hora e ventos que podem chegar a 100 km/h, condições que devem afetar a capital e outras 181 cidades cearenses.

O aviso é válido das 10h de hoje (15) até as 10h desta sexta-feira (16), e exclui apenas as cidades de Jati e Penaforte, ambas no extremo sul do Estado.

Veja também

O Inmet aponta que nos locais onde há aviso de maior perigo causado pelas condições meteorológicas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Por isso, o instituto lista orientações à população:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão do tempo no Ceará

A previsão de chuvas em todas as regiões do Estado até esta sexta-feira (16) é confirmada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Entre hoje (15) e amanhã (16), a fundação prevê chuva isolada em todas as macrorregiões do Estado, de intensidade “fraca a moderada”.