Chuva de meteoros táuridas acontece nesta terça (12) com ‘bolas de fogo’ no céu; saiba como ver

O pico de atividade da chuva de meteoros Táuridas do Norte acontece nesta terça-feira (12) com pontos brilhantes, de longa duração e que devem realizar um caminho longo no céu durante o período. Por causa dessas características, os pontos são nomeados de “bolas de fogo” e podem ser vistos a partir do Ceará. São previstos cerca de cinco meteoros por hora.

O fenômeno está ativo entre os dias 20 de outubro a 10 de dezembro, mas o melhor momento para visualização será no dia 12 de novembro, conforme análise do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Que horas começa a chuva de meteoros?

Em Fortaleza, a chuva de meteoros pode ser observada entre meia noite e 3h, logo no início da terça, quando o ponto radiante fica mais alto no céu. Na ocasião, os meteoros devem aparecer verticalmente para baixo, produzindo trilhas curtas.

Veja também Ceará De 'Lua do Castor' a meteoros: saiba eventos astronômicos que serão vistos em novembro Ceará Astronomia no celular? Veja 5 aplicativos que ajudam a identificar meteoros, estrelas e planetas

Alguns, no entanto, tendem a entrar na atmosfera em um ângulo oblíquo, produzindo meteoros de longa duração que podem atravessar uma ampla área do céu antes de queimar completamente.

Durante todo o período de atividade, a chuva de meteoros pode ser vista a partir de 17h58 de cada noite até às 4h45, mas com menos condições de visualização.

"A constelação de Touro está bem elevada no nosso céu e um maneira fácil de localizá-la é porque Júpiter está bastante perto, quem olhar na madrugada para o topo do céu, vai ver uma 'estrela' brilhante", orienta o astrônomo amador e membro da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) Lauriston Trindade.

Legenda: Posicionamento do céu durante a chuva de meteoros Foto: Lepa/Reprodução

Ou seja, os pontos luminosos podem aparecer em qualquer lugar do céu, mas surgem desse local específico ligado à constelação de Touro. O fenômeno, como analisa Lauriston, é muito favorável de ver a partir do Ceará.

Os municípios mais afastados dos grandes centros urbanos que possuem as melhores condições de observação. Porém, o Ceará está com previsão de chuvas intensas para 21 cidades do Estado, concentrados na Região do Cariri e no Sul do Ceará, o que dificulta a visualização nesses espaços.

"É uma chuva relativamente fraca, são esperados entre cinco ou seis meteoros por hora, mas que são brilhantes e relativamente lentos. Então, é possível ver o surgimento e acompanhar", pondera o astrônomo.

Quando vai ocorrer a próxima chuva de meteoros?

Outra boa oportunidade para ver os riscos no céu será no dia 17 de novembro com a Chuva de meteoros Leônidas. No dia 17 de novembro, o aglomerado atinge o ponto mais alto no céu por volta da meia-noite. De Fortaleza, é visível entre 18h33 e 4h28.

"É uma chuva muito mais intensa do que a Táuridas, são cerca de 30 meteoros por hora, vão surgir na constelação de Leão e o máximo de atividade vai ser por 1 hora na madrugada do dia 17 de novembro", destaca Lauriston.

A Leônidas, inclusive, tem um contexto histórico importante porque marcou a população dos Estados Unidos porque uma imensidão de estrelas cadentes apareceu simultaneamente.