Centerplex Via Sul lança promoção de férias com ingressos a partir de R$ 10

As férias escolares chegaram e o Via Sul Shopping preparou uma promoção para divertir toda a família durante o mês de julho. Em parceria com o Centerplex, rede de cinema nacional presente no shopping, o Via Sul terá, todas às quartas-feiras do mês, ingressos de R$ 10 nas salas 2D e R$ 12 na sala Mega, que permite uma experiência mais imersiva, som e imagem de alta qualidade.

A partir do dia 3 de julho, as famílias podem assistir aos grandes lançamentos do mês, como Divertida Mente 2, Um Lugar Silencioso — Dia Um, Tô de Graça, Bad Boys — Até o Fim, Meu Malvado Favorito 4 e DeadPool & Wolverine, por um preço acessível.

Os ingressos podem ser adquiridos on-line, no site do Centerplex (https://www.centerplex.com.br/) ou na bilheteria do cinema.

“Estamos muito felizes em promover essa ação para as famílias fortalezenses. O cinema é um ótimo programa para se divertir e relaxar, e com essa iniciativa, queremos democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento de qualidade. Esperamos que todos aproveitem essa oportunidade para curtir os grandes lançamentos em cartaz, em um ambiente seguro e confortável", Sandra Santos, superintendente do Via Sul Shopping.

Serviço

Via Sul Shopping - Cinema Centerplex

Quando: Nas quartas-feiras de todo o mês de julho

Ingressos: R$ 10,00 e R$ 12,00 (sala Mega)

Instagram do shopping: @viasulshopping

Instagram do cinema: @centerplexcinemas