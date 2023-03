Casarão histórico racha na Pacatuba após chuvas e 3 famílias vizinhas são retiradas de casa; veja

Um casarão histórico localizado no Centro da cidade de Pacatuba, Região Metropolitaa de Fortaleza (RMF), rachou ao meio, neste sábado (18), após fortes chuvas na região. Três famílias que moravam em casas vizinhas ao imóvel precisaram deixar suas residências por segurança.

De acordo com informações da prefeitura da cidade, as famílias desabrigadas foram para casa de parentes que também moram na cidade. Elas deixaram as residências após solicitação da Defesa Civil de Pacatuba, que esteve no local.

Legenda: Defesa Civil e agentes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para avaliar os riscos do imóvel histórico Foto: Divulgação/Prefeitura de Pacatuba

O município informou, ainda, que o imóvel histórico era de propriedade particular e estava abandonado. Não houve vítimas.

Engenheiros e técnicos da secretaria de Infraestrutura da cidade devem fazer uma vistoria no local para avaliar demais riscos. A Defesa Civil do Ceará também foi acionada.

Alagamentos e desabamentos

Na quinta-feira (16), moradores do município passaram por momentos de desespero durante chuvas intensas que atingiram todo o Ceará. Diversas ruas da cidade ficaram alagadas.

Alguns moradores registraram alagamentos até dentro de seus próprios imóveis, quando a água não escoada da rua começou a invadir as casas.

Algumas famílias, inclusive, viram muros e partes de suas casas desabarem com a força dos ventos e da chuva.

De lá para cá, a cidade vem acumulando incontáveis prejuízos com as fortes chuvas que atingem a região.