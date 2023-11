Casa Encantada do Papai Noel recebe público a partir desta terça-fera (7) em Fortaleza

A primeira Casa Encantada do Papai Noel do Brasil será inaugurada, nesta terça-feira (7), no bairro Papicu, em Fortaleza. O espaço contará com mais de 610 m² e deve atrair crianças e adultos.

Cada canto do espaço oferece uma experiência única durante visitas guiadas por duendes. As salas de estar e jantar, cozinha, escritório, quarto, banheiro, ricamente ambientados, farão parte da imersão que conta com projeções e video mapping.

O espaço também conta com oficinas de biscoito, camarim, pintura em gesso, cartinha para o Papai Noel e muito mais.

Legenda: Cada canto do espaço oferece uma experiência única durante visitas guiadas por duendes Foto: Fotografia/Divulgação

Além da visita guiada, os participantes terão a oportunidade de assistir a uma programação na área externa a cada dia:

Terça: Contação de história

Quarta: Brincadeiras lúdicas

Quinta: Contação de história

Sexta: Mágico

Sábado: Musical Auto de Natal

Domingo: Musical

A expectativa é que mais de 20 mil pessoas visitem a Casa Encantada do Papai Noel até 6 de janeiro de 2024.

Legenda: Novidade em Fortaleza, a Casa Encantada do Papai Noel nasceu em 2017, em Redenção Foto: Fotografia/Divulgação

O projeto cenográfico da Casa é assinado pelo arquiteto potiguar Yuri Oliveira, com decoração temática de Dany Uchoa. O marketing e a produção do evento ficam por conta de Lidú Figueiredo e Marcela Marques. A produção musical é de Leandro Cavalcante e Itauana Ciribeli. E a produção de cinema da TerraVista360. A idealizadora é Marisa Benevides.

O que é a Casa Encantada do Papai Noel

Novidade em Fortaleza, a Casa Encantada do Papai Noel nasceu em 2017, em Redenção, no interior no Ceará, através da iniciativa de Marisa Benevides. A empresária lançou um sonho para inspirar uma cidade e foi a pessoa que mais se inspirou.

“Amo o Natal e sempre quis levar esse sonho a mais pessoas. São 6 anos produzindo a Casa do Papai Noel em Redenção. Chegou a hora de Fortaleza vivenciar essa experiência”, contou.

INGRESSOS

Os ingressos estão disponíveis para venda no site Sympla. A partir da abertura da Casa, também haverá venda de ingresso no local. Bebês de até 12 meses não pagam ingresso. PcDs com a apresentação da carteirinha ou comprovante e acompanhantes pagam o valor de meia-entrada.

Serviço

Casa Encantada Papai Noel

Endereço: Rua José Ferreira Pontes, nº 40, Papicu

Visitação: Diariamente, a partir das 16h

Encerramento: 6 de Janeiro 2024