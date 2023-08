Carro com mais de 800 multas e R$ 234 mil em débito é apreendido no Ceará

Um carro, que possui mais de 800 multas com débitos de R$ 234 mil, foi apreendido pela Polícia Militar, no Crato, neste sábado (12). O Gol prata também acumulava dívidas com o licenciamento, pago pela última vez em 2017. O veículo era isento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Conforme Ricardo Nascimento, diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) do Crato, todas as multas do veículo foram por fiscalização eletrônica, avanço de sinal e acima da velocidade permitida, entre setembro de 2017 e dezembro de 2022.

Ainda segundo o diretor, a Polícia Militar do Ceará "realizou a abordagem e solicitou o apoio do Demutran para realizar o procedimento administrativo e recolhimento do veículo".

O veículo está no depósito do Demutran-Crato. O proprietário tem 60 dias para comparecer e regularizar a situação do carro. Caso não realize, o veículo estará apto para ser leiloado.

O dono do veículo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, também deverá pagar o valor de despesas com a remoção do local e estadia no depósito.