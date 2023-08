Prorrogadas inscrições para o mutirão de reconhecimento de paternidade no Ceará

As inscrições para o "Mutirão Meu Pai tem nome", promovido pela Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPGE) foram prorrogadas até esta próxima quarta-feira (16). A força-tarefa abriu agendamentos no último dia 1º de agosto, com o objetivo de promover para filhos o reconhecimento de paternidade na certidão.

Para participarem, os interessados devem acessar o site da campanha. O mutirão é voltado a pessoas nascidas e registradas em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Quixadá e Jaguaruana.

Os atendimentos ocorrem já neste sábado (19), no "Dia D", onde são recebidos os inscritos/as que realizaram o agendamento prévio.

“Estamos montando uma estrutura com uma equipe multiprofissional para atender todos os casos e dar os encaminhamentos adequados. Essa semana é importante porque nossa equipe vai entrar em contato com cada pessoa inscrita e colher informações sobre o contexto da família, para que estejamos preparados para a situação que for apresentada. Nosso objetivo é chamar atenção da importância da paternidade responsável, com ou sem laços sanguíneos, essas pessoas são fundamentais na construção da identidade de um ser humano”, informa Manfredo Rommel Cândido Maciel, coordenador da campanha no Ceará.

Serviço

Dia D do Mutirão

Quando: 19 de agosto

Fortaleza

Rua Nelson Studart, s/n, no bairro Luciano Cavalcante

Juazeiro do Norte (inscritos também das cidades de Crato e Barbalha)

Rua Jonas de Souza Silva, 60, bairro Lagoa Seca

Sobral

Avenida Monsenhor Aloísio Pinto, nº 1.200, bairro Dom Expedito

Jaguaruana

Rua São José, nº 1.547, Centro

Quixadá

Rua Juvêncio Alves, nº 660, Centro (UniCatólica Quixadá)