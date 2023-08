Aluno que sofreu acidente em academia diz que ainda tem esperanças de andar: 'Eu não vou desistir'

O motorista de aplicativo Regilânio da Silva Inácio, que teve a coluna lesionada em um acidente em uma academia em Juazeiro do Norte, afirmou que nutre esperança de voltar a andar. O cearense falou sobre o ocorrido em entrevista ao Fantástico, exibido na noite deste domingo (13).

Regilânio, que perdeu os movimentos das pernas de maneira imediata, disse que percebeu as consequências rapidamente. "Assim que eu recebi a pancada, eu senti a gravidade também. Eu nunca vi uma dor daquela, insuportável. Já veio logo na cabeça, que eu não ia ter mais a possibilidade de andar" eu sabia que eu não ia conseguir andar", relembrou.

O acidente ocorreu em 4 de agosto. Um equipamento conhecido com 150kg despencou sobre os ombros e o pescoço dele durante uma sessão de treino, causando uma grave lesão.

Regilânio foi submetido a uma cirurgia para descomprimir e realinhar a coluna, e recebeu alta hospitalar na última quinta-feira (10). A previsão dos profissionais que acompanham o caso é de que o motorista tem 1% de chance de voltar a andar.

Apesar das chances ínfimas, o motorista disse que não quer perder as esperanças de recuperação. "Eu to confiante. Por poucas esperanças que me passam, 'você tem 1% de chance', enquanto eu ver uma luzinha, eu vou tá correndo atrás dela. Eu não vou desistir não. Eu vou voltar a andar", diz