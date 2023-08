Cadela é atingida por vagão do Metrofor e tem duas patas mutiladas, diz ONG

Uma cadela foi atingida por um vagão do Metrô de Fortaleza (Metrofor), no início da tarde deste sábado (12), próximo à Estação do bairro Presidente Kennedy. O animal teve as duas patas traseiras mutiladas com o impacto.

Sem as patas, ela ficou até o início da noite perdendo sangue em uma calçada próxima ao local do atropelamento. Passageiros que passaram pela região divulgaram vídeos pedindo ajuda para tratar a cadela.

Stefani Rodrigues, presidente da ONG Anjos da Proteção Animal (APA), foi até o local e resgatou o animal.

“Trouxemos ela para uma clínica veterinária, mas a situação é muito grave, triste mesmo. Ela teve as duas patas decepadas pelo trem e o olho dela está com um edema muito grande”, disse.

“O que mais me revolta é que se fosse uma criança ou um idoso, o maquinista iria matar. Sabemos que os maquinistas podem sim parar, mas não é o primeiro resgate que eu faço de animal atingido pelo Metrofor”, acrescentou.

O Diário do Nordeste procurou a assessoria de imprensa do Metrofor e, quando houver posicionamento sobre o caso, a reportagem será atualizada

Resgate

Em janeiro deste ano, um cachorro em situação de rua foi vítima de maus-tratos e teve as pernas traseiras decepadas no bairro Passaré, em Fortaleza, segundo denúncia da ONG APA. O animal foi encontrado em um terreno, já muito debilitado e com dores.