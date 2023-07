Metrofor suspende operação da linha Sul nesta quinta (20) após furto de cabos da rede aérea

A linha Sul do Metrô de Fortaleza teve a operação suspensa temporariamente no sentido de Fortaleza a Pacatuba na manhã desta quinta-feira (20) para manutenção.

Segundo o Metrofor, equipes trabalham para normalizar a situação "o mais rápido possível" em decorrência de furto de cabos da rede aérea.

Ainda conforme o órgão, a linha mantém a operação no sentido de Pacatuba ao Centro de Fortaleza, mas o intervalo entre as viagens está em 25 minutos, maior do que o normal.

"Lamentamos o ocorrido e indicamos que os passageiros busquem outras formas de deslocamento nesse momento", informou o Metrofor em publicação nas redes sociais.

*Matéria em atualização

