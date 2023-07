Com bolsas de até R$ 10 mil, Centro de Design do Ceará lança editais de pesquisa

O Centro de Design do Ceará (Kuya), situado no Complexo Cultural Estação das Artes, tem editais abertos até o dia 28 deste mês de julho para a participação no Programa de Pesquisa Sankofa, que pretende incentivar a produção de conhecimento sobre a história, a memória e as identidades do design feito no Estado, e na Mentoria em Design Social, que intenta estimular a aplicação do design como ferramenta de transformação social em comunidades vulneráveis.

Para a Pesquisa Sankofa, são quatro vagas:

2 vagas de Pesquisador(a) nível 1: bolsas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividida em cinco parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) durante cinco meses.

2 vagas de Pesquisadora (a) nível 2: bolsas de R$ 6.000,00 (seis mil reais), divididas em cinco parcelas de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) durante cinco meses.

Já para a Mentoria em Design Social, são duas vagas:

Bolsa de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em três parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) durante três meses para cada bolsista mentor(a) selecionado(a).

Interessados em participar devem ser pessoas físicas, nascidas ou residentes no Ceará, e atuar na área de design. Além disso, é necessário ter um perfil no Mapa Cultural do Ceará e estar no Mapeamento de Designer do Estado.

As inscrições são feitas pelo site do Instituto Mirante, que gere a Kuya, onde também estão disponíveis os editais completos com os critérios de cada seleção, bem como os valores das bolsas oferecidas.

Segundo Delano Pessoa, coordenador de pesquisa da Kuya, o intuito é fomentar a pesquisa como uma das linhas de atuação do centro, visando a promoção da formação, da difusão e da inovação do design feito no Ceará.

As propostas selecionadas para os programas, de acordo com Pessoa, devem abranger uma área do design e estarem alinhadas com os pilares da Kuya: design local, popular (design decolonial), diverso e inclusivo (design político). Além disso, as propostas devem auxiliar na preservação das comunidades e do planeta (design ecoeficiente e regenerativo).

O que é a Kuya?

A Kuya é o Centro de Design do Ceará, um equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Estado (Secult), gerido pelo Instituto Mirante, que promove e valoriza a cultura do design em suas diversas formas e expressões no Estado. O local oferece cursos, desenvolve pesquisas, exposições, feiras e outras atividades de estímulo à criatividade, à memória, à inovação e ao desenvolvimento responsável na área do design.

Serviço

Editais abertos na Kuya

Programa de Pesquisa Sankofa 2023

Data: 14 a 28 de julho

Acesse o edital

Programa de Mentoria em Design Social

Data: 18 a 28 de julho

Acesse o edital