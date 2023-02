Ibef-CE reúne executivos cearenses para bate-papo sobre o tema: 'o que seu dinheiro beneficia?'

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE) promove a partir das 18h30 desta terça-feira (28), no BS Design, em Fortaleza, um bate-papo com o tema "O que seu dinheiro financia?". O evento marca o encerramento da gestão da executiva Renata Paula Santiago à frente do órgão nos últimos dois anos.

Segundo a organização do encontro, a ideia é proporcionar aos participantes uma reflexão sobre como o dinheiro deles está sendo aplicado, o que financia e se isso impacta positivamente ou negativamente o mundo. Além disso, é oportunidade para mostrar que o investimento de impacto é rentável e benéfico para a sociedade e o planeta.

Para Ticiana Rolim, fundadora e presidente da Somos Um, uma das pessoas que estarão à frente das explanações, Renata Santiago encerra como uma gestão "primorosa e inovadora".

No encontro, disse a representante, "vamos conversar sobre como gerar impacto positivo a partir do nosso investimento". "Em tempos de extrema desigualdade e de desastres climáticos em todo o mundo, falar sobre o que nosso dinheiro está financiando é algo necessário e urgente. Para mudar essa realidade, vamos precisar expandir a consciência e unir recursos e talentos. Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, podemos ficar com os dois", afirmou.

Além de Rolim, também participarão do evento Francisco Vicente, diretor de investimentos da Yunus Negócios Sociais, integrante do Conselho Consultivo da Ande Brasil e professor de empreendedorismo social, e Marcos Pedote, cofundador e diretor da Trê Investindo com Causa, conselheiro de empresas e C-lev por dez anos no mercado financeiro.

Ceará como exemplo positivo

Para Marcos Pedote, o Ceará, bem como outros estados nordestinos, tem sido "exemplo muito positivo quando se fala em ecossistema conectado com o desenvolvimento dos negócios de impacto social". Ele destacou, também, a importância de o Ibef-CE abrir espaço para a discussão no estado.

"Além de iniciativas como a da Somos Um, e outros projetos que serão apresentados em breve, vemos entidades como o Ibef abrir espaço para uma discussão tão relevante quanto essa de como as pessoas têm investido seu dinheiro e como isso pode ser feito de maneiras diferentes. Vamos fazer nossa parte permitindo o dinheiro fluir para onde é necessário e construindo juntos uma nova economia", disse.

Nesse mesmo contexto, Francisco Vicente, da Yunus, comentou: "O Brasil é um país muito desigual, mas, ao mesmo tempo, muito rico em recursos. É um terreno muito fértil para o desenvolvimento de negócios de impacto. A Yunus tem um histórico de atuação nisso e uma expertise junto com a Somos Um e a Trê. E quando fazemos um recorte de Nordeste e Norte, vemos que são as regiões onde a desigualdade é mais acentuada. Ao mesmo tempo, é onde existem bons indicadores de acesso e grandes oportunidades de desenvolvimento. Por isso estamos dando essa atenção a essas duas regiões", afirmou.

Quem é Marcos Pedote?

Formado em Economia na Universidade de São Paulo (USP), Administração na Fundação Getúlio Vargas (FGV) e com MBA no International Institute for Management Development (IMD, Suiça). Cofundador e diretor executivo da Trê Investindo com Causa. Sua carreira contempla 28 anos influenciando e transformando positivamente ambientes organizacionais e desenvolvendo a capacidade de impacto positivo na sociedade.

Na Trê, seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento de uma nova economia do cuidado, da confiança e fraternidade, nutrindo e desenvolvendo negócios com causa, como forma de desenvolvimento de maneira próspera a sociedade.

Atuou durante muitos anos como conselheiro no mercado financeiro, com passagens pelo Citibank, Banco Real, Santander, GM Financial. Possui Expertise em crédito massificado. Também atua como mentor de Executivos e Conselheiro de Empresas, priorizando visão ESG/negócios de impacto socioambiental positivo.

Quem é Francisco Vicente?

Diretor de Investimentos da Yunus Negócios Sociais. Profissional do mercado financeiro, administrador e contador com MBA internacional na Hult Business School (Boston e Xangai). Possui mais de 15 anos de experiência profissional em diversas áreas financeiras, incluindo Investimentos, Mercado de Capitais de Dívidas, Planejamento e Análise Financeira, Controladoria e Tax & Contabilidade.

Possui experiência em empresas multinacionais, empresas familiares, ambiente de startups e investimentos de impacto. Sua paixão é incorporar as inovações dos mercados financeiros ao mundo dos negócios de impacto social e trabalhar em conjunto com empreendedores sociais, corporações e especialistas para criar e maximizar o impacto social e ambiental positivo.

Durante a pandemia, à frente da Yunus Negócios Sociais, percebeu que o trabalho seria ainda mais importante na crise, oferecendo crédito acessível e com condições justas a pequenas e médias empresas em setores como educação, saúde, moradia e outros, juntamente com apoio técnico de mentoria, consultoria, parcerias comerciais e acesso a uma rede local e global de organizações.

Serviço

O evento é destinado a associados do Ibef-CE e público em geral, e ocorrerá no Auditório Carlos Alberto Studart, na Torre Norte do BS Design.

Bate-papo: "O que o seu dinheiro financia?"

Data: 28 de fevereiro

Horário: a partir de 18h30

Local: Auditório Carlos Alberto Studart, na Torre Norte do BS Design