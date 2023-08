Criação cearense, Capacete Elmo ganha prêmio latino-americano de saúde

Reconhecimento internacional a um dos projetos cearenses mais importantes dos últimos tempos. Desenvolvido durante a pandemia de Covid-19, o Capacete Elmo é um dos 12 ganhadores do Prêmio Euro de Inovação na Saúde, com amplitude em toda a América Latina.

A conquista se deu após votação on-line a partir de um pleito composto por vários médicos, e integrou o cronograma de etapas do Prêmio. Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, Equador, México, Colômbia, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Panamá, Costa Rica, Honduras e República Dominicana possuíam representantes na disputa.

Com o objetivo de destacar ações contribuidoras para uma melhor qualidade de vida e bem-estar das pessoas, o concurso foi subdividido nas categorias Inovação Tecnológica Aplicada à Saúde (vencida pelo Elmo); Inovação em Terapias; Inovação em Processos Relacionados à Saúde; e Inovação Social e Sustentabilidade em Saúde.

Os vencedores serão premiados com recurso de 50 mil euros, cada. O valor deve ser investido no desenvolvimento de pesquisas.

Próximo passo

Agora, as 12 inovações ganhadoras concorrem à categoria “Iniciativa Destaque”, que também será definida por votação para médicos da América Latina. O prazo para registrar a indicação do projeto escolhido seguirá até o próximo dia 3 de setembro, com data de divulgação do resultado a ser definida. Já o recurso destinado ao produto vencedor é de 500 mil euros.

Fruto de parceria entre a Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) e outras instituições públicas e privadas do Estado, o capacete de respiração assistida Elmo beneficiou mais de 40 mil pessoas, conforme estimativa da equipe desenvolvedora, liderada pelo médico pneumointensivista Marcelo Alcantara.

Legenda: Além de atuar durante a pandemia de Covid-19, dispositivo serve também para o tratamento de outros tipos de doenças respiratórias Foto: Kid Júnior

A atuação da iniciativa se deu sobretudo durante a pandemia de Covid-19, servindo também para o tratamento de outros tipos de doenças respiratórias.

Aos médicos e médicas que desejam participar da votação no Prêmio, o caminho é acessar o site e realizar um cadastro por meio da aba “Fazer Login”, no canto superior direito da tela. É necessário preencher um formulário com dados como país, estado e número do registro médico.