Carro colide com metrô em passagem de nível no bairro Jacarecanga, em Fortaleza

Uma colisão entre um metrô da Linha Oeste e um carro foi registrada nesta terça-feira (17), no bairro Jacarecanga, próximo à Estação Moura Brasil. Segundo o Metrofor, o veículo furou a sinalização da passagem de nível (PN) mesmo com o vagão já se aproximando.

O Metrofor informou ainda, em nota, que abrirá um Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o caso. A linha já opera normalmente após o acidente.

"Assim como na passagem de nível da Filomeno Gomes, todos os demais cruzamentos de vias férreas com ruas e avenidas contam com sinalizações que indicam a proximidade do VLT quando o mesmo está próximo de passar pelo cruzamento", disse a companhia, em nota.

O órgão de transportes informou ainda que é considerada infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não parar antes de atravessar vias férreas.