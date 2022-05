Após quase 4 anos de obra, nova Beira-Mar será entregue nesta sexta-feira (20)

Cerca de três anos e dez meses após o início das obras de requalificação, a prefeitura de Fortaleza anuncia a entrega da nova Beira-Mar para a próxima sexta-feira (20). A data contará com programação a partir das 17 horas, que inclui um espetáculo luminotécnico ao longo de toda a orla.

Com investimento de R$ 120 milhões, os trabalhos resultaram em mais de 125 mil m² de área urbanizada, além de 3 km de via com nova pavimentação com piso intertravado, calçadas e sistema de drenagem.

A requalificação entrega, segundo a prefeitura, o calçadão mais completo do país em infraestrutura, com barracas, equipamentos esportivos e banheiros públicos.

Faixa de areia

Já a criação de espaços como a via paisagística com ciclovia, pista de cooper, além da construção de 63 pontos comerciais, foi possível graças a engorda da faixa de areia, conforme destaca a prefeitura, o que resultou na ampliação do calçadão existente.

Ao longo do novo calçadão, foram implantados sete complexos de banheiros públicos com chuveirões para os banhistas e atletas, e quiosques especiais para a funcionamento da Central de Videomonitoramento da orla, Casa do Turista e sede administrativa.

Novos equipamentos

Também foram instalados equipamentos esportivos e de lazer como anfiteatro, skatepark, quadra poliesportiva, quadras de areia e academia ao ar livre.

Foram criadas, ainda, 350 vagas de estacionamento, e realizado o plantio de mais de 600 espécies de árvores por meio do projeto de paisagismo.

Feirinha

Também a partir desta sexta-feira (20), a Feirinha da Beira-Mar funcionará diariamente em nova estrutura, das 16h às 22h, com o comércio de artesanatos, roupas, acessórios, pinturas, produtos em crochê e renda e itens locais. Ao todo, serão 707 boxes.