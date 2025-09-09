Bólido: meteoro corta céu do Ceará à luz do dia e impressiona por forte brilho

Um meteoro cortou o céu do Ceará, na tarde desta terça-feira (9), sendo visto por moradores que ficaram impressionados com o brilho do fenômeno em plena luz do dia. Ainda não há exatidão sobre em qual parte do litoral do estado o fragmento caiu, mas há registros dele tocando o oceano, na região Norte do Ceará.

VEJA VÍDEO:

“A priori é um meteoro conhecido como bólido, assim chamado um meteoro que brilha mais do que a Lua. Como foi visto de dia, é um bólido com certeza”, analisa o Dr. Ednardo Rodrigues, professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste.

O especialista descarta que seja lixo espacial: “não se fragmentou e também é rápido. Lixo espacial cai bem devagar. Neste caso é um bólido mesmo”.

Há relatos de avistamentos nas seguintes cidades: Paracuru, Paraipaba, Itapipoca, Caucaia, Fortaleza, Itarema, Acaraú, Maracanaú e Brotas.

Em imagens de câmeras de monitoramento que foram propagadas pelas redes sociais, é possível ver o céu ainda claro e o corpo luminoso cortando o céu. Em outros registros, é possível ver o rastro de fumaça deixado pelo meteoro.

Veja também Segurança Homem é preso suspeito de agredir e manter pai em cárcere privado em Acopiara, no Ceará Ceará Mais de 100 bairros de Fortaleza e 5 cidades da RMF terão falta de água na quarta-feira (10) Ceará Cearense devoto de Padre Cícero faz homenagem ao sacerdote nos telões da Times Square; assista

O QUE EXPLICA A VISUALIZAÇÃO

Legenda: Ponto azul de plasma indicando onde o meteoro caiu na Região Norte do Ceará Foto: Reprodução / Satélite norte-americano GOES16

Como o fenômeno acontece em alta altitude, por volta de 100 quilômetros de altitude, muitas cidades devem ter tido a oportunidade de ver, explica o técnico químico e astrônomo amador, membro da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), Lauriston Trindade.

“A questão é que, como é em plena luz do dia, talvez muitas pessoas não tenham percebido ou não estavam olhando exatamente para a direção que ocorreu o fenômeno, mas certamente, assim, por todo o litoral do Ceará, até mesmo até uma parte do Sertão Central, Ibiapaba, região de Camucim, até talvez Beberibe, conseguiam avistar”, analisa Lauriston.

Segundo ele, a Bramon está juntando dados e vídeos de vários ângulos de visão para determinar a trajetória, a velocidade que ele entrou na atmosfera, para assim estimar qual foi o brilho dele.

“Com o brilho a gente consegue ter uma ideia do tamanho da rocha, uma rocha espacial, mas não oferecer o risco para a população”, explica o especialista.

MAIS BRILHANTE DO QUE A LUA CHEIA

Legenda: Rastro de fumaça deixado pelo fenômeno e visto da atmosfera Foto: Reprodução / Satélite norte-americano GOES16

O fenômeno pode ser considerado especial por dois fatores: ter acontecido em setembro, período em que não é comum ter registros assim, apesar de algumas chuvas de meteoros ainda estarem em curso; e por ter acontecido na luz do dia.

“Esse meteoro é particularmente interessante porque ele veio de dia. E ele é uma rocha muito grande. Se ele tivesse acontecido à noite, ele brilharia muito mais que a lua cheia”, salienta Lauriston.

Imagens registradas pleo satélite norte-americano GOES16 mostram que o meteoro caiu no Norte do Ceará. No registro, é possível ver a marca deixada sobre o oceano e o rastro de fumaça logo após sua queda.