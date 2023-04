Atividades físicas ao ar livre estimulam socialização e beneficiam saúde mental

Corrida no parque, caminhada na orla, passeio de bike, ou um racha com amigos. Exemplos de atividades físicas estimulantes que têm em comum serem praticadas ao ar livre. Além dos benefícios para a saúde dos indivíduos, atividades realizadas em espaços abertos também promovem a socialização e auxiliam na melhora da saúde mental.

Para João Tavares Neto, profissional de Educação Física da Stark Assessoria Esportiva, a prática de atividades físicas em ambientes abertos é estimulante por envolver elementos como o contato com a natureza, a superação pessoal e a atividade aeróbia. “Elas conseguem ser mais atraentes (para o público) e o cenário acaba melhorando a sensação de bem-estar das pessoas, liberando mais hormônios que oferecem uma boa sensação, como dopamina, serotonina, entre outros”.

Segundo o profissional, entre os benefícios para a saúde do indivíduo estão a melhora no condicionamento físico, na imunidade, redução do colesterol, perda de peso, fortalecimento de músculos e ossos, aumento da capacidade pulmonar e cardiovascular, entre outros pontos.

De acordo com João Tavares, o auxílio de uma assessoria esportiva, por exemplo, contribui para a socialização das pessoas, além de garantir acompanhamento profissional constante durante a prática das atividades.

Praticante há 15 anos de corrida de rua e maratonista, o controller Guido Colares Filho comenta que todos os treinos que realiza são ao ar livre, com os de fortalecimento sendo feitos em casa, pois não gosta do ambiente de academia. “O sol e o contato com a dinâmica da cidade me atraem muito”, explica.

Neste mês de abril, Guido também deu início aos treinos de triatlo, com o objetivo de participar da prova de Ironman 70.3 de Fortaleza, que será realizada em novembro, na Capital. A prova consiste em 1,9km de natação, 90,1km de bicicleta e 21,1km de corrida.

Legenda: Acervo pessoal

“Para o início do triatlo, o principal desafio está sendo me adaptar às três modalidades em sequência, bem como o volume de treinos diários, chegando a praticar as três em 24 horas”. Em relação aos desafios do triatlo, Guido comenta que os treinos de bicicleta são os mais desafiadores, pois nunca havia treinado a modalidade.

“Outro desafio importante do triatlo é a natação em mar aberto. Muitas pessoas não o praticam por conta da natação no mar. No meu caso, foi amor à primeira braçada. Nadar no mar me revigora. Me sinto muito bem”.

Impactos na saúde mental

Para além dos benefícios no corpo, a prática de exercícios físicos também auxilia no ganho de saúde mental dos indivíduos. Participar de grupos em atividades como corrida, natação, futebol ou outra, as ações atuam como estímulo entre as pessoas, comenta Danilo Montenegro, psicólogo clínico e hospitalar.

“Nem todos os dias estaremos motivados, e é aí que entra a disciplina. Nesse sentido, quando há um grupo maior de pessoas praticando atividades físicas, acaba se tornando uma grande rede de apoio, e aquela pessoa que está em um melhor dia e mais motivada acaba ajudando as outras a se sentirem motivadas e assim por diante”, reflete Danilo.

O profissional também reforça que um dos principais motivos para que a atividade física seja indicada para as pessoas é a promoção de saúde e qualidade de vida. Por conta disso, é fundamental que o indivíduo encontre algo que lhe dê prazer e segurança. Ou seja, caso não haja adesão à corrida, por exemplo, é interessante procurar alternativas como vôlei, ciclismo, natação ou outra que esteja alinhada com o desejo pessoal.