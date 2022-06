Após quadruplicar casos de Covid-19, Juazeiro do Norte aplicará vacinas durante festa junina

Diante do crescimento das infecções por Covid-19 em Juazeiro do Norte, maior cidade do Interior cearense, a Secretaria Municipal da Saúde desenvolveu estratégias com o intuito de frear a transmissibilidade do vírus Sars-Cov-2 e garantir maior proteção à população.

Uma dessas ações é a aplicação do imunizante contra a Covid durante o JuáForró 2022, evento que reúne várias atrações no Parque de Eventos Padre Cícero.

A aplicação da vacinas - todas as doses estarão disponíveis - acontecerá no próprio Parque, das 17h às 21h. Os imunizantes serão ofertados durante todos os dias da festa, até 19 de junho. Além da vacinação, haverá também oferta de testes rápidos.

A titular da Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte, Francimones Rolim, destaca a importância de completar o esquema vacinal para conter o aumento do número de casos no Município.

Francimones Rolim Secretária da Saúde de Juazeiro do Norte Com a máxima cobertura da vacinação conseguiremos reduzir essa transmissão da Covid em nosso Município.

Outros pontos de vacinação

Além da vacinação durante o JuáForró, a Secretaria ofertará, na sede da Pasta, a terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos com intervalo de quatro meses após a segunda dose.

Com relação ao público a partir de 18 anos, que ainda não tomou a terceira dose do imunizante, a aplicação será na quadra do Centro Universitário de Juazeiro do Norte, localizado na Rua São Francisco. Também será necessário um intervalo de quatro meses após a segunda dose.

Já no Centro de Dermatologia haverá a quarta dose para o público de 50 a 59 anos com intervalo de quatro meses após a terceira dose. Os idosos a partir de 60 anos com intervalo de quatro meses após a terceira dose serão vacinados na Escola Izabel da Luz, Av. Ailton Gomes, bairro Pirajá.

Os trabalhadores da saúde com intervalo de quatro meses após a terceira dose também receberão a segunda dose de reforço, será no Centro Universitário Leão Sampaio, ao lado do antigo Rio do Peixe. Nesse é caso é necessário comprovar que é trabalhador da saúde.

Cenário epidemiológico

Os casos de infecção por Covid-19 em Juazeiro do Norte, no Sul do Estado, quase quadruplicaram neste início de mês. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, em 1º de junho deste ano, eram 38 casos confirmados e, até terça-feira (7), este índice havia saltado para 151 novas infecções pelo vírus Sars-Cov-2.

Na avaliação da Secretaria da Saúde, as recentes festas na região, como Romaria e Pau da Bandeira; a flexibilização das medidas sanitárias e a falta de uma homogeneidade em relação à cobertura vacinal são apontadas como preponderantes para que os casos subissem 25,1%.

Francimones Rolim, ressalta, no entanto, que apesar do aumento, "os pacientes têm apresentado sintomas leves, a taxa de internação permanece baixa e desde abril não registramos óbitos por Covid".