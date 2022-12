Aplicação de 2ª dose contra Covid em crianças de 6 meses a 2 anos começa segunda (19) em Fortaleza

A segunda dose da vacina contra a Covid-19 para fortalezenses de seis meses até dois anos de idade já estará disponível a partir de segunda-feira (19), segundo informou a Prefeitura de Fortaleza em comunicado. Sem necessidade de agendamento prévio, a aplicação ocorrerá no Shopping Iguatemi, das 9h às 17h.

Em regiões mais vulneráveis da cidade, uma busca ativa deve ser realizada por agentes da prefeitura, na intenção de garantir a imunização do maior número possível de crianças contra a doença.

Ao todo, 2.534 crianças nesta faixa etária já foram vacinadas com a 1ª dose e, agora, o aguardado para a primeira semana de aplicação da 2ª é que ao menos 700 crianças compareçam ao local de vacinação.

Para os pais e responsáveis, é necessário comparecer ao local com documentos que comprovem o parentesco ou qualquer outra relação e, além disso, portar o cartão de vacinação da criança.

Vacinação aprovada

A vacinação no público dessa faixa etária foi aprovado no fim de outubro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em todo o Brasil. Com o objetivo de proteger além da Covid-19, a Pfizer Baby pode ser aplicada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Em Fortaleza, assim como em outros municípios, três doses são aplicadas nesse público. As duas primeiras devem ser ministradas no intervalo de quatro semanas e a terceira após dois meses da segunda.

No geral, 2.440.225 residentes de Fortaleza já receberam a primeira dose contra a Covid até quinta (15). Enquanto isso, 2.331.583 receberam a segunda dose, 1.523.821 a terceira dose e 686.415 a quarta dose.

