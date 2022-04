Animais de zoológico no Ceará ganham 'ovos de Páscoa'; veja imagens

Os animais do Zoológico São Francisco, em Canindé, receberam "ovos de Páscoa" personalizados para celebrar a data. Carnes, folhas secas e outros alimentos da dieta de cada um deles saíram das bandejas para serem servidas em formatos que fazem alusão ao período.

Legenda: Uma espécie de guaxinim, conhecida como mão-pelada, se alimenta com frutas em uma trouxinha de papel temática de coelho Foto: Divulgação

Todas as tintas e materiais utilizados são atóxicos. Taise Praxedes, voluntária do zoológico, explica que a ação chama-se enriquecimento ambiental.

Legenda: Para o cateto, foram feitos ovos moldados com papel cru e cola natural caseira de farinha. Os ovos estavam recheados de frutas e legumes Foto: Divulgação

A atividade consiste na criação de um ambiente dinâmico, complexo e interativo para criar “desafios” físicos e mentais similares aos da natureza.

Legenda: Em ninho simulado em uma quenga de coco, tucano se alimentou com ovos pintados temáticos da páscoa. Na natureza, esses animais adoram predar ovos de outras aves Foto: Divulgação

“Esses enriquecimentos podem ser de vários tipos, alimentares, sensoriais, cognitivos etc. Isso ajuda a mudar a rotina do animal, contribuindo no bem-estar, sendo muito importante para animais que estão em cativeiro”, observa.

Dentre os benefícios, estão os estímulos a comportamentos naturais, como caça, procura, exploração etc.

Legenda: Para a leoa, foi ofertado um ovo gigante de Páscoa, feito com papel cru e modelado com cola caseira comestível de farinha. O ovo foi moldado em um balão. No recheio, havia folhas secas naturais e pedaços de carnes. Todos os produtos utilizados são atóxicos, inclusive as tintas para colorir o enriquecimento Foto: Divulgação

Zoológico

Legenda: Ovos de codorna coloridos servidos para o tucano Foto: Divulgação

O Zoológico São Francisco, mantido pelo Santuário de Canindé, abriga 490 animais, entre aves, mamíferos e répteis. O espaço está entre os três parques registrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), no Ceará.

Atualmente, o zoológico conta com um corpo técnico formado por uma bióloga (Renata Lygia) e dois veterinários (Juliana Félix e Bruno Leal.) Há, também, uma equipe de tratadores.

Legenda: Para os psitacídeos, foram ofertados papelotes temáticos de coelhos e cenouras com sementes coladas com cola caseira natural de farinha Foto: Divulgação

Segundo a instituição, o local cumpre os objetivos de preservação, pesquisa, lazer e educação ambiental.

Serviço

Onde: Zoológico São Francisco, no Centro, em Canindé, no Ceará

Quanto: R$ 3

Funcionamento no feriado da Semana Santa: fecha na sexta-feira (15/04). Reabre no sábado e domingo (16 e 17 de abril), das 8h às 15h

Funcionamento normal: de segunda a sábado, das 8h às 16h30. Aos domingos, das 8h às 16h. No entanto, das 11h às 13h, o local é fechado para almoço.