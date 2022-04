Ceará registra dia menos chuvoso desde janeiro; veja a previsão para o feriadão

Há 79 dias não chovia tão pouco no Estado. Entre as 7 horas de ontem (13) e 7 horas desta quinta-feira (14) a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em apenas 17 dos 184 municípios do Estado. Este é o menor quantitativo desde 24 de janeiro, quando o Estado teve apenas 10 cidades banhadas pelas chuvas em um ínterim de 24 horas.

Essa trégua acontece após uma boa sequência de chuvas, sobretudo na Capital cearense que vinha há 42 dias seguidos de pluviometria, tendo essa série sido quebrada na quarta-feira (13). Outras cidades, como Maracanaú e São Gonçalo do Amarante, também registravam precipitações há mais de 40 dias consecutivos. Este último município, inclusive, já superou sua média histórica mensal.

A normal climatológica para abril no Município é de 219,3 mm. Até agora, já choveu 235,6 milímetros, o que representa 7,4% acima da média.

Nos 14 dias iniciais deste mês de abril, em nove datas as chuvas banharam mais de 100 cidades, em três dias choveu em mais de 80 municípios e, em apenas 2, as chuvas ficaram abaixo desse corte: dia 13, choveu em 52 cidades e, de ontem para hoje, em 17.

Acumulado dentro da média

Apesar dessa recente trégua - e que deve durar nos próximos dias - a chuva acumulada no Ceará segue dentro da média. A primeira quinzena do mês chegará ao fim com metade do volume esperado para o mês. A normal climatológica para o período é de 188 mm e, até agora, choveu 90,9 milímetros.

As cinco cidades com maiores volumes acumulados até o momento são Barroquinha (278,3 mm), Fortaleza (251,9 mm), Paraipaba (251 mm), São Gonçalo do Amarante (235.6 mm) e Eusébio, com 211 milímetros.

No lado oposto, estão os municípios com menor índice pluviométrico neste início de mês: Altaneira (13.2 mm), Baixio (15 mm), Jati (18.8 mm), Farias Brito (21 mm) e Brejo Santo (22 mm). Todos eles estão situados no Sul do Estado.

Previsão para o feriado prolongado

O feriadão deverá ser de sol na maioria das cidades cearenses. Conforme previsão da Funceme, para esta Sexta-feira Santa é esperado "céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com alta possibilidade de chuva isolada".

No sábado, dia 16, a previsão é de "céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões". Pelo segundo dia consecutivo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não emitiu alerta para risco de chuvas e ventos fortes para o Ceará.

Esse aviso meteorológico foi emitido 21 vezes nos 12 primeiros dias de abril. A sequência foi interrompida na quarta-feira (13), com manutenção no dia seguinte.