Feriado de Sexta-Feira Santa: veja o que abre e fecha em 15 de abril no Ceará

Nesta sexta-feira (15) é celerada a Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, feriado nacional que altera o funcionamento de alguns estabelecimentos no Ceará.

Na data, as agências dos Correios e instituições financeiras não operam, mas supermercados e postos de combustíveis funcionam normalmente.

Sexta-feira da Paixão

A data religiosa cristã celebra, nesta sexta-feira (15), a crucificação de Jesus Cristo e a morte Dele na Cruz. A data acontece sempre na sexta-feira que antecede o Domingo de Páscoa, o sexto dia da Semana Santa no cristianismo ocidental e o sétimo no cristianismo oriental.

O feriado é um dos dois prolongados — que acontecem próximos ao um fim de semana — deste ano no Estado. O último foi em 25 de março, quando foi comemorado a Data Magna do Ceará. A quantidade de folgas "esticadas" é menor que em 2021, que somou quatro feriados com extensão para o fim de semana.

O que funciona nesta sexta-feira (15) no Ceará

SUPERMERCADOS

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que supermercados do Estado funcionam normalmente na data, seguindo o horário individual de cada local.

LOJAS E COMÉRCIO

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas Fortaleza), as lojas de rua do Centro de Fortaleza fecham na data. "Na Sexta-feira Santa, as lojas de rua e shoppings centers não funcionam", reforçou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante.

Nesta sexta-feira, o Centro Fashion Fortaleza não funciona. O expediente do centro comercial retorna no sábado (16), entre 9h e 19h.

EDUCAÇÃO

Não há aula nas instituições de ensino governamentais no feriado, segundo a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc). Fortaleza segue a mesma orientação, conforme a Secretaria Municipal da Educação (SME).

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe) informou que também não haverá aula nas instituições privadas do Estado.

SHOPPINGS

Na Sexta-feira Santa, as lojas e os quiosques dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy fecham. No entanto, o funcionamento é normal das operações de alimentação (10h as 22h na unidade Fortaleza e 10h30 a 22h no Kennedy), cinemas e parques infantis.

As Lojas Americanas de ambos centros comerciais operam das 10h às 22h. A unidade do Mercadinho São Luiz no RioMar Kennedy abre de 7h às 22h, enquanto a do RioMar Fortaleza é das 10h às 20h. Já o Supermercado G. Barbosa funciona entre 12h e 21h.

Os centros comerciais do Grupo Ancar em Fortaleza — North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul Shopping e North Shopping Maracanaú — não operam no feriado. Somente as praças de alimentação estarão abertas, entre as 11h e as 22h.

O Iguatemi Bosque informou que lojas e quiosques fecham na data, mas a praça de alimentação funciona entre 10h e 22h, já os restaurantes das 11h à 1h. O supermercado Guará e o hipermercado Extra abrem às 7h e fecham 22h. A immune e a unidade das Lojas Americanas operam das 10h às 22h. Já a Cobasi é das 9h às 21h. O cinema abre entre 13h e 22h.

Conforme o Shopping Benfica, as operações de alimentação e de entretenimento funcionando normalmente nesta sexta-feira. No entanto, as lojas e os quiosques não abrem. As agências da Caixa Econômica e do Santander, a Lotérica, a Casa do Cidadão, a Clínica Liv, a Prevtop e o laboratório também fecham. Já o Mercadinho São Luiz opera entre 7h e 21h.

As lojas e os quiosques do Shopping Parangaba fecham neste feriado, abrindo somente a praça de alimentação, entre 11h e 22h, o cinema e a parte de lazer, das 12h às 22h.

O Shopping Del Paseo divulgou que os quiosques e lojas da unidade fecham na sexta-feira, enquanto a praça de alimentação funciona entre 11h e 21h, além do Mercadinho São Luiz, das 7h às 22h.

As lojas e quiosques do Shopping Aldeota fecham na data, mas o Pão de Açúcar (entre 7h e 19h) e a unidade da Lojas Americanas (das 10h as 19h) seguem funcionando.

O Grand Shopping divulgou que as lojas e quiosques fecham no feriado, enquanto a unidade da Lojas Americanas funciona das 12h às 21h horas. Já a praça de alimentação opera normalmente das 11 às 22 horas, enquanto o cinema funciona conforme a programação.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

O Sindipostos Ceará informou que os postos de combustíveis do Estado funcionam normalmente no feriado, com abertura mínima entre 6h e 22h.

FARMÁCIAS

Conforme informações do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE), a data é ponto facultativo para o setor, então cada estabelecimento decide se abre ou não no dia.

BANCOS

O Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb/CE) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informaram que as instituições financeiras não operam nesta sexta-feira no Estado e no Brasil.

LOTÉRICAS

Segundo o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce), a Caixa Econômica Federal estipula que os estabelecimentos devem seguir o expediente bancário, mas devido à autonomia de cada empresário, a data é facultativa.

O presidente do sindicato, Custódio Albano, acredita que a maioria das agências deve fechar na sexta-feira no Estado.

RESTAURANTES

Segundo o Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE), o setor pode funcionar normalmente.

CORREIOS

A maioria das agências dos Correios no Ceará fecha neste feriado de Sexta-feira Santa, conforme informou a empresa. Somente as seguintes unidades operam neste dia:

Agência Central do Fortaleza;

Agência Iguatemi.

INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que as unidades do órgão no Estado não funcionam na data.

CAGECE

Conforme a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), as lojas de atendimento fecham nesta sexta-feira e no próximo sábado (15).

A empresa funciona em esquema de plantão desde a quinta-feira (14) para manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado. O plantão nas unidades de negócio tem o objetivo de garantir o fornecimento de água e a prestação de serviços de coleta de esgoto com normalidade durante o feriado.

A companhia orienta que os clientes que necessitarem de atendimento durante o plantão entrem em contato através dos canais disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da Cagece.

DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública Geral do Ceará (DPCE) não tem expediente durante o feriado. No entanto, em Fortaleza, o órgão opera em esquema de plantão para atender os casos mais urgentes relacionados às áreas de infância e juventude, saúde e criminal.

Já no sábado e domingo (17), defensores públicos atuantes em 35 cidades do Estado também trabalham em esquema de plantão. Vejas os municípios a unidades que operam nas datas através do portal da DPCE.

Metrô e VLTs

As linhas operadas pelo Metrofor em Fortaleza e Região Metropolitana têm funcionamento especial neste dia 15 de abril. Já os sistemas que operam na Região do Cariri e em Sobral não funcionam nesta data.

LINHA SUL

Sentido Chico da Silva

Manhã: 06:30, 07:00,07:30, 08:00, 08:30,09:00, 09:30,10:00,10:30,11:00.

Tarde/Noite: 17:05,17:35,18:05,18:35,19:05,19:35,20:05,20:35,21:05,21:35, 22:05.

Sentido Carlito Benevides:

Manhã: 06:40, 07:10, 07:40, 08:10,08:40,09:10,09:40,10:10,10:40,11:10

Tarde/Noite: 17:15,17:45,18:15,18:45,19:15,19:45,20:15,20:45,21:15, 21:45, 22:15.

VLT PARANGABA-MUCURIPE

Sentido late:

Manhã: 06:30, 07:11,07:52, 08:33, 09:14, 09:55,10:36,11:17.

Tarde/Noite: 16:59,17:40,18:21,19:02,19:43,20:24,21:05,21:46.

Sentido Parangaba:

Manhã: 06:30, 07:11,07:52, 08:33, 09:14, 09:55,10:36,11:17.

Tarde/Noite: 16:59,17:40,18:21,19:02,19:43,20:24,21:05,21:46.

LINHA OESTE

Sentido Moura Brasil:

Manhã: 06:15, 07:45, 09:30.

Tarde/Noite: 15:15,16:45,18:15.

Sentido Caucaia:

Manhã: 07:00,08:30,10:15.

Tarde/Noite: 16:00,17:30,19:00.