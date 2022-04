Celebração da Paixão de Cristo 2022: veja horários e onde é realizada em Fortaleza

Nesta sexta-feira (15), os cristãos relembram o dia em que Jesus Cristo morreu crucificado. Segundo a tradição da Igreja Católica, este é o único dia do ano em que não se celebram missas. Porém, outros ritos propõem reflexões sobre o momento.

A principal é a Celebração da Paixão do Senhor, dividida entre liturgia da Palavra, adoração da Cruz - simbolizando o amor universal - e a comunhão eucarística com hóstias consagradas no dia anterior. Ela costuma ocorrer às 15h, horário em que Jesus teria morrido.

Geralmente, em seguida, ocorre a Procissão do Senhor Morto. Porém, neste ano, de acordo com as orientações de Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, arcebispo de Fortaleza, não haverá a tradicional procissão.

Neste dia, a Igreja também orienta o silêncio, o jejum e a oração como forma de respeito e meditação diante da morte de Cristo.

Confira a programação de celebrações da Paixão em paróquias de Fortaleza:

Catedral Metropolitana de Fortaleza: 9h - Liturgia das Horas; 15h - Celebração da Paixão e Morte do Senhor com Dom José Antonio;

Igreja de Fátima: 7h - Via Sacra; 15h - Celebração da Paixão;

Paróquia Jesus, Maria, José, no Antônio Bezerra: 8h30 - meditação; 14h - Sete Dores de Maria; 15h - Celebração da Paixão seguida de Via Sacra;

Paróquia Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe: 6h - Via Sacra; 15h - Celebração da Paixão seguida de Adoração da Cruz e Exposição do Senhor Morto;

Paróquia Nossa Senhora da Paz, na Aldeota: 15h - Celebração da Paixão;

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos (matriz), na Parangaba: 15h - Celebração da Paixão;

Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Pirambu: 15h - Celebração da Paixão;

Paróquia Nossa Senhora da Glória (matriz), na Cidade dos Funcionários: 8h - Oração das Horas; 15h - Celebração da Paixão; 17h - Via Sacra e Procissão com Senhor Morto;

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Messejana: 15h - Celebração da Paixão.