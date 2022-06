Aluno de 27 anos morre em academia ao realizar exercício com corda em Juazeiro do Norte

Um homem de 27 anos morreu na manhã desta quarta-feira (29) enquanto praticava exercícios físicos em uma academia de ginástica no bairro Socorro, em Juazeiro do Norte. O caso aconteceu no momento em que o aluno se exercitava com uma corda.

Segundo o estabelecimento comercial, o aluno passou mal e chegou a ser atendido por um personal trainer do local. No entanto, o aluno, identificado como Manuel Luís dos Santos Filho, já estava em óbito.

A administração da academia Top Fitness Cariri acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que apontou a suspeita da causa da morte como parada cardíaca.

A confirmação da morte ainda está sendo confirmada pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), vinculado à Universidade Federal do Cariri.

Acidente no Crossfit

Um outro caso que repercutiu nas redes sociais é de um atleta que foi atingido por uma barra com pesos enquanto praticava crossfit.

Durante a última sexta-feira (24), o jovem tentava levantar uma barra com pesos em um box de treinamento em Fortaleza. O acidente foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.

Apesar de ambos terem ocorrido em um espaço voltado para prática de exercícios físicos, a academia Top Fitness Cariri, declarou que são ocorrências distintas. "Por esse motivo, informamos que qualquer outra notícia não é verídica".

