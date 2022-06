Atleta é atingido por barra com peso durante exercício em academia de Fortaleza

Um atleta que praticava crossfit foi atingido por uma barra com pesos ao tentar levantá-la em um box de treinamento em Fortaleza. O acidente, que ocorreu na última sexta-feira (24), foi registrado em um vídeo, que repercutiu nas redes sociais. (As imagens são fortes)

Em nota, o estabelecimento onde o rapaz treinava revelou que ele deve passar por uma cirurgia. Entretanto, o estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado. Além disso, o jovem também não teve a identidade revelado a pedido da família.

"A família do Box Colosso, em solidariedade ao aluno MCSX, vem, por meio desta nota, desejar força e pedir a todos os alunos, ex-alunos e amantes de Crossfit que orem pela saúde do nosso atleta que, infelizmente, sofreu um acidente", disse o estabelecimento em parte da nota.

O local também revelou que tem prestado todo o apoio necessário ao atleta e pediu orações de colegas para a recuperação dele.

"A família Colosso está dando todo o apoio e fazendo de tudo que é possível para ajudá-lo, também estamos em oração pela recuperação dele", declara o trecho do comunicado.

Segurança na prática do esporte

Conforme explicação do profissional de Educação Física e Coach Fábio Bastos, o cross training, assim como outros esportes, pode ser facilmente praticado com segurança.

"É um esporte seguro, principalmente por ser totalmente adaptável. Nós, os professores e coachs, estamos sempre dentro do local e conseguimos ter essa atenção com os alunos, tanto os que já estão como os novos. Mas claro, é uma via de mão dupla, o atleta também fica ciente que é uma modalidade que precisa de evolução", pontua o especialista.

Para quem está iniciando, os cuidados acabam sendo redobrados. Fábio aponta a necessidade de escolher um bom local para treinar, fazer testes recorrentes sobre as forças e habilidades, além de sempre escutar as orientações repassadas pelos profissionais da área.

Nos boxes, locais onde o cross training é geralmente praticado, a atenção é para evitar situações como essa. "Apesar disso, acidentes acontecem, estamos infelizmente sujeitos a isso em qualquer esporte. Não queremos que ocorra, mas nossa preparação é para que nada disso aconteça analisando bem cada aula", explica.

No caso específico do Levantamento de Peso Olímpico (LPO), ele reforça que é um dos momentos de maior atenção. Segundo ele, vale lembrar o caráter de gradatividade dessa prática, onde o atleta evolui a cada treino.

"É primordial não exagerar em pesos, principalmente se a pessoa está iniciando ou não tem uma boa estrutura muscular, porque isso vai acarretar um movimento ruim e pode resultar em um acidente, por exemplo", finaliza Fábio sobre a questão.