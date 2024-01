A 10 dias das aulas, alunos do EF do Colégio do Corpo de Bombeiros ainda não sabem onde estudarão

Faltando aproximadamente dez dias para a volta às aulas, pais e responsáveis de alunos do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, na Jacarecanga, estão preocupados por ainda não saberem onde os filhos estudarão neste primeiro semestre.

Isso porque uma área da escola destinada às salas do ensino fundamental precisa ser reformada e foi interditada para obras.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado (Seduc), o Governo está "providenciando a locação de um espaço adequado" para os estudantes matriculados nesse nível, mas ainda não há uma definição. A pasta garante, contudo, que os pais ou responsáveis "serão informados a tempo" a respeito: "Não haverá prejuízos para a aprendizagem".

Uma mãe de aluno disse ao Diário do Nordeste que o assunto tem sido tratado na comunidade escolar desde o último mês de dezembro. "Nenhum pai sabe onde os estudantes serão realocados. Primeiro, a Seduc sugeriu o Sesi da Barra [do Ceará] e um outro colégio no [bairro] João XXIII, mas os pais não aceitaram, por causa da distância, e fizemos um abaixo-assinado. Aí, nós sugerimos duas escolas próximas para o Governo alugar para as crianças enquanto faz a reforma", contou a mulher, que preferiu ter a identidade preservada. Ela afirmou também que não teve acesso nem à lista de material escolar.

Na nota enviada à reportagem, a Seduc assegurou que o prédio provisório "será próximo à sede [atual] do Colégio [Militar]" e detalhou que os demais estudantes permanecerão na unidade de ensino, visto que os outros prédios não apresentam necessidades estruturais.

Embora o ano letivo na rede estadual esteja previsto para o dia 29 deste mês de janeiro, as aulas no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros devem começar no dia 22, uma semana antes, devido à especificidade do ensino militar.

Volta às aulas no Ceará

Estudantes das redes de ensino pública e particular do Ceará devem voltar às salas de aula ao fim de janeiro. Os calendários previstos para as três redes — estadual, municipal e privada — sugerem datas para a segunda quinzena do mês, poucas semanas antes do Carnaval.

Conforme orientação da Seduc, as escolas estaduais retornarão às atividades no dia 29, uma segunda-feira. Já na rede municipal, os alunos voltarão às salas de aula um dia depois, na terça-feira (30), segundo a Secretaria Municipal da Educação (SME). Já na rede privada, a sugestão é que as escolas convoquem os estudantes de volta às salas de aula a partir do dia 16 deste mês.

Cronograma de volta às aulas