Quando ocorre a volta às aulas no Ceará em 2024? Veja calendário

Estudantes das redes de ensino pública e particular do Ceará devem voltar às salas de aula ao fim de janeiro. Os calendários previstos para as três redes — estadual, municipal e privada — sugerem datas para a segunda quinzena do mês, poucas semanas antes do Carnaval.

Conforme orientação da Secretaria da Educação do Estado (Seduc), as escolas estaduais retornarão às atividades no dia 29, uma segunda-feira. Já na rede municipal, os alunos voltarão às salas de aula um dia depois, na terça-feira (30), segundo a Secretaria Municipal da Educação (SME).

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Seduc informou que, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação no Ceará (Undime-CE), elaborou uma proposta para um calendário letivo unificado, "a fim de fortalecer a articulação e cooperação entre estados e municípios, como também favorecer a integração das ações compartilhadas entre as redes". "Municípios e escolas da rede estadual têm autonomia na elaboração do calendário escolar", complementou a pasta.

Já na rede privada, a sugestão é para que as escolas convoquem os estudantes de volta às salas de aula a partir do dia 16 deste mês. A data foi aprovada pela Assembleia de Mantenedores, segundo a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Ceará (Sinepe-CE).

Cronograma de volta às aulas