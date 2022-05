32 cidades do Ceará podem ter chuvas de até 100 mm e ventos com rajadas de 100 km/h; veja lista

Pelo menos 32 municípios estão sob risco de 'perigo' para ocorrências de chuvas e ventos fortes, conforme apontou alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido até às 10 horas desta terça-feira (10), no entanto, pode ser renovado pelo órgão, como tem acontecido de forma consecutiva desde o início deste mês de maio.

O alerta com grau 2 de severidade aponta para possibilidade de precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 mm ao dia, além do risco de ventos intensos, com rajadas entre 60 a 100 km/h. Nesta classificação, o Inmet alerta para o "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também prevê chuvas para os próximos dias. Até quarta-feira (11), a previsão é de "chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité, no norte do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana". Nas demais macrorregiões, baixa possibilidade de chuva isolada.

Níveis de alerta

O Inmet divide os alertas em três níveis: grau 1 ou 'perigo potencial'; grau 2, também chamado de 'perigo'; e o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Lista de cidades que estão em alerta :

Alcântaras

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Cariré

Carnaubal

Chaval

Coreaú

Croatá

Frecheirinha

Graça

Granja

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Ipu

Ipueiras

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Moraújo

Mucambo

Pacujá

Poranga

São Benedito

Senador Sá

Sobral

Tianguá

Ubajara

Uruoca

Viçosa do Ceará