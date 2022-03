1 a cada 4 crianças e adolescentes do Ceará avaliados pelo SUS tem peso acima do ideal ou está obeso

Ter uma boa alimentação é, além de requisito para uma vida saudável, um direito previsto em lei. Mas a falta de hábito ou de condições de consumir esses alimentos tem ampliado no Ceará os casos de uma doença comum, mas perigosa: a obesidade. Inclusive infantil.

Ao fim de 2021, pelo menos 90.219 crianças de até 5 anos e adolescentes acompanhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Ceará foram diagnosticados com peso acima do ideal, sobrepeso ou obesidade.

Os adultos somam um número 5 vezes maior: mais de 495 mil cearenses estão acima do peso ideal – cerca de 252 mil com sobrepeso, 155 mil com obesidade grau I, 58 mil obesos em grau II e quase 29 mil com obesidade grau III (ou mórbida).

Show more

Os dados são do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), atualizados até dezembro de 2021 e coletados pelo Diário do Nordeste, e apontam, neste Dia Mundial da Obesidade (4 de março), para a urgência de adoção de hábitos mais saudáveis: de 365.272 meninos e meninas acompanhados, 25% estão com peso acima do adequado.

Entre as 186 mil crianças de 0 a 5 anos monitoradas, 24.852 estão com “peso elevado para a idade” no Ceará. Já entre os adolescentes, quase 40 mil estão com sobrepeso, e outros 25 mil têm obesidade em menor ou maior gravidade.

A alimentação rica em açúcares e o sedentarismo agravado pelo isolamento social levaram a filha da cabeleireira Adriana Araújo, 42, ao diagnóstico de obesidade de grau I, aos 17 anos. A família tem enfrentado, hoje, uma mudança “radical” nos hábitos.

Adriana Araújo Cabeleireira A gente comia muito sanduíche, hambúrguer, muita pizza… Eles gostam muito de doce também. Agora, estamos mudando, substituindo arroz por integral, comendo mais frutas. E muito importante: eliminamos o açúcar.

Adriana lembra que há histórico de obesidade na família, já que mãe, avó, bisavó e outros vários familiares também tiveram o diagnóstico; mas aponta que a pandemia foi um agravante para a situação da filha e do irmão dela, de 23 anos, também obeso.

“Eles ficaram mais ociosos, sedentários, sem poder sair de casa. Com isso, ela passou a comer mais. Filme é igual a pipoca e pizza, né? A gente fazia festivais de pizza em casa, virava a noite assistindo a filmes”, relata a cabeleireira.

Após o diagnóstico, a família mudou não apenas a alimentação, mas os hábitos diários: a adolescente iniciou a prática de atividade física e tem feito exames periódicos para controle dos indicadores de saúde.

“Obesidade não é comida em excesso”

O caso da filha de Adriana reúne pelo menos três fatores de risco para obesidade: “histórico familiar, sedentarismo, alimentação não balanceada, rica em açucarados, embutidos e industrializados; e sono de má qualidade”, como lista o nutrólogo Fernando Guanabara.

De acordo com o médico, todos esses pontos contribuem para desenvolver uma “predisposição” genética de crianças e adolescentes à obesidade, e foram potencializados com a mudança de rotina provocada pela Covid.

Fernando alerta, ainda, que “obesidade e sobrepeso não são sinônimos de comida em excesso”: comer mais do que se gasta, reforça o nutrólogo, “contribui para isso, mas não determina, até porque a obesidade é uma doença crônica”.

O problema do sobrepeso e da obesidade, como muitos erroneamente julgam, não é a estética, e sim as possíveis doenças a partir deles, como doenças hepáticas e cardiovasculares – que podem atingir igualmente crianças, adolescentes e adultos, como destaca o médico nutrólogo.

“A melhor forma de prevenir é o estilo de vida saudável, uma rotina de atividade física, um sono de excelente qualidade e uma alimentação balanceada, para evitar o comprometimento do intestino”, lista Fernando.

Insegurança alimentar

Oposta à obesidade, mas igualmente prejudicial, a desnutrição também avança entre os pequenos cearenses. Ao fim de 2021, 5.740 crianças tinham peso abaixo ou muito abaixo do ideal, e 6.836 adolescentes estavam com magreza ou magreza acentuada, segundo o Sisvan.

A nutricionista Renata Belizário, professora da Universidade Estadual do Ceará (Uece), reforça que o sobrepeso e a obesidade são multifatoriais, e que “a insegurança alimentar pode, sim, contribuir para aumentar e agravar esses quadros” – o que tem sido mais frequente nos últimos dois anos.

“A insegurança alimentar está relacionada não somente à qualidade da dieta, mas a ter um acesso regular e permanente de alimentos em quantidade suficiente, de boa qualidade, que sejam provenientes de uma fonte sustentável, e economicamente acessíveis”, define.

Renata Belizário Nutricionista Nos supermercados, os alimentos ultraprocessados ficaram mais acessíveis. No interior, em algumas cidades, o acesso a alimentos saudáveis não é tão fácil. E há a questão da renda: populações da periferia acabam tendo as piores opções de escolha.

Além de reforçar políticas públicas que promovam o acesso regular a uma alimentação nutritiva, fortalecendo inclusive a agricultura familiar, Renata alerta que uma lacuna importante deve ser preenchida: a inclusão de orientações nutricionais à grade escolar de crianças e adolescentes.

“A melhor forma de prevenir sobrepeso e obesidade é através de educação nutricional, da nutrição entrando como tema em escolas públicas e privadas do Ceará, para que as crianças consigam ter pelo menos noção das melhores escolhas em relação à alimentação. Nosso público é muito carente de informação.”

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE