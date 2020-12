Zezé Motta revela que teve Covid-19 e faz balanço de 2020 após perdas na família

A atriz Zezé Motta, 76, usou suas redes sociais, na manhã deste sábado (19), para fazer um balanço do que foi o ano de 2020 para ela e revelou que recebeu o diagnóstico positivo para Covid-19 há cerca de 45 dias. Segundo ela, foi uma situação assustadora, apesar de não ter tido sintomas.

Motta afirma que soube da doença ao fazer o teste para fazer uma campanha publicitária. "Fiquei superangustiada, mas não senti absolutamente nada. Graças a Deus! 15 dias depois, fui fazer outra campanha. Fiz também o teste, não deu nada, mas disseram que eu tinha tido contato com o vírus. Foi assintomático."

Segundo a atriz, o ano foi e ainda tem sido "brabo" e destaca as perdas que sofreu, como a mãe, que morreu em maio, aos 95 anos; o sobrinho, em janeiro, em decorrência de uma cirurgia cardíaca; e um primo, em novembro, em decorrência da Covid-19.

A artista também incluiu coisas boas em seu balanço, como a volta às aulas de piano, as análises virtuais e o trabalho. "Como virei uma mulher digital, fiz mais publicidade que nos últimos anos. Quanto ao trabalho, não posso reclamar! Durante a pandemia, vocês triplicaram, descobri que tenho mais de meio milhão de pessoas aqui."

Com 54 anos de carreira, a atriz e cantora tem no currículo mais de 55 filmes, 35 novelas e 14 discos gravados. Recentemente, ela revelou, durante o programa Conversa com Bial (Globo), que já se apaixonou por um companheiro de cena. Segundo ela, o clima aconteceu com Marcos Paulo (1951-2012), na novela "Corpo a Corpo" (Globo), mas ele acabou se apaixonando por Malu Mader.