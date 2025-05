Vaquinha para produtor brasileiro furtado no Festival de Cannes já arrecadou mais de R$ 93 mil

A "vaquinha" iniciada pelo produtor brasileiro Leo Paiva, apresentador do podcast "Os Nordestinos Pelo Mundo", após ele e sua equipe terem os equipamentos furtados no Festival de Cannes, já arrecadou mais de R$ 93 mil até a tarde desta quarta-feira (21). O objetivo da arrecadação é R$ 100 mil para cobrir os custos de três câmeras, HDs, microfones, mesa de podcast, além de um notebook e um MacBook, levados no último domingo (18).

"Todo o equipamento necessário para continuarmos nosso trabalho aqui e no Brasil estava ali, tudo que juntamos em nossos 3 anos de podcast, e por mais que seja desconfortável, resolvemos aceitar toda a ajuda de vocês para seguirmos com nosso projeto", diz a descrição da vaquinha virtual.

Nas redes sociais do podcast, o carioca Leo Paiva agradeceu a quem contribuiu para a arrecadação: "A nossa vakinha está quase na meta. Vocês são incríveis!".

O produtor está na França com a equipe do podcast para cobrir o Festival de Cannes, e quando eles souberam do furto, Leo estava prestes a entrevistar Wagner Moura, ator que está no festival para o lançamento do filme "Agente Secreto". Eles chegaram a se encontrar, mas a entrevista foi adiada.

Furto no estacionamento do festival

Conforme o apresentador disse ao Diário do Nordeste no dia do furto, o material de trabalho estava em um carro, no estacionamento do festival, "onde teoricamente era para ser um lugar seguro".

“Infelizmente a gente teve todos os nossos equipamentos roubados em Cannes, tudo que construímos a vida inteira. Quebraram o vidro do carro, levaram tudo”, disse.

A Polícia foi procurada, mas, segundo o fotógrafo e videomaker, "não fez nada e falou para eu voltar segunda".

