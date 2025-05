Brasileiro tem equipamentos furtados enquanto trabalhava no Festival de Cannes, na França

O carioca Leo Paiva, ‘host’ do podcast ‘Os Nordestinos Pelo Mundo’, teve todos equipamentos de trabalho furtados no Festival de Cannes, no sul da França. Leo relatou neste domingo (18), nas redes sociais, que o material estava dentro de um carro, no estacionamento do festival, “onde teoricamente era para ser um lugar seguro”.

“Infelizmente a gente teve todos os nossos equipamentos roubados em Cannes, tudo que construímos a vida inteira. Quebraram o vidro do carro, levaram tudo”, disse.

O fotógrafo e videomaker contou que o prejuízo material é de três câmeras, HDs, microfones, mesa de podcast, além de um notebook e um macbook.

Segundo a vítima do furto, a Polícia foi procurada, mas “não fez nada e falou para eu voltar segunda”.

Leo disse que estava prestes a entrevistar Wagner Moura, ator que está no festival para o lançamento do filme ‘Agente Secreto’. Eles chegaram a se encontrar, mas a entrevista foi adiada.

“Chorei e precisei parar, combinamos outro momento… A gente não vai se abalar, vou levantar a cabeça e conquistar tudo de novo”, disse Leo sobre o apoio recebido pelo ator, quando se encontraram.

Ao Diário do Nordeste, o apresentador afirmou que o prejuízo é estimado em R$ 100 mil. "A gente abriu uma vaquinha porque o golpe é muito forte. (...) A gente volta pra casa sem ter equipamento, a gente não sabe nem como continuar se não for com o apoio da nossa própria comunidade", pontuou.