Turnê Caetano & Bethânia em Fortaleza tem últimos ingressos disponíveis

Fortaleza é uma das cinco cidades ainda com os últimos ingressos disponíveis para Caetano & Bethânia, a maior e mais importante turnê nacional de 2024. Com 11 datas esgotadas em Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e São Paulo, a tour é um sucesso absoluto, com quase meio milhão de ingressos vendidos. A dupla estará em Fortaleza no dia 16 de novembro, para apresentação única na Arena Castelão. Ingressos podem ser adquiridos no site www.ticketmaster.com.br.

“Subir no palco é sempre uma expectativa favorável para mim”, afirma Maria Bethânia, que estreou na turnê com Caetano no último fim de semana, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. “Eu gosto das pessoas presentes, ouvindo, entendendo, escolhendo o que preferem, me demonstrando. Eu acho Caetano fora do comum. Eu acho ele extraordinário. Então, me preparo muito para cantar com ele. É sempre com muita emoção”, comenta a cantora.

Legenda: Subir no palco é sempre uma expectativa favorável para mim Foto: Roncca

Considerada um reencontro histórico da música brasileira, a turnê Caetano & Bethânia celebra a trajetória musical de dois dos mais influentes artistas nacionais. Com uma história de colaboração que remonta há mais de seis décadas, os irmãos se reúnem novamente para proporcionar uma experiência inesquecível aos fãs.

“Bethânia e eu tivemos muita vivência musical, de ouvir coisas desde que ela era muito pequena [..] É um show que tem muito do nosso histórico”, explica Caetano Veloso.

Nascidos em Santo Amaro, no recôncavo baiano, Caetano Veloso e Maria Bethânia são reconhecidos como artistas essenciais à formação cultural de várias gerações, com trajetórias projetadas para além da música, inspirando criadores em todas as partes e em todas as artes.

Ao todo, serão 16 shows em 10 cidades. Além do Rio de Janeiro, onde os irmãos se apresentam também nos dias 10 e 11 de agosto, eles passarão por Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Porto Alegre, Recife, Brasília, Fortaleza, Salvador, encerrando a série de shows em São Paulo.

Legenda: É um show que tem muito do nosso histórico Foto: Roncca

Realizada pela Live Nation Brasil e Uns Produções, a turnê é patrocinada por Sol, do Grupo Heineken, e Coca-Cola, com apoio adicional da Lubrax. Ela é um marco significativo na carreira de Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Em seis décadas de carreira, Caetano e Bethânia sustentaram um pacto artístico silencioso, uma identidade atemporal que aflorou em momentos decisivos: no álbum “Drama” (1972), produzido por Caetano, relevante para seu aprendizado em estúdio no retorno do exílio; na formação do grupo Doces Bárbaros, em 1976, quando Bethânia aglutinou seus manos baianos; no show que virou disco ao vivo, em 1978; em duos pontuais em suas discografias e—impossível esquecer—nas festas familiares no quintal de dona Canô, em Santo Amaro.

Confira a lista completa de shows da turnê abaixo:

03, 04/08, 10 e 11/08 - Rio de Janeiro|Farmasi Arena - Esgotados

07/09 - Belo Horizonte|Estádio Mineirão - Esgotados

21/09 - Curitiba|Pedreira Paulo Leminski – Últimos ingressos disponíveis

28/09 - Belém|Mangueirão - Últimos ingressos disponíveis

12/10 - Porto Alegre|Arena do Grêmio - Últimos ingressos disponíveis

25 e 26/10 – Recife|Classic Hall - Esgotados

09/11 - Brasília|Arena BRB Mané Garrincha - Últimos ingressos disponíveis

16/11 - Fortaleza|Arena Castelão - Últimos ingressos disponíveis

30/11 - Salvador|Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Esgotados

14, 15/12 e 18/12 - São Paulo|Allianz Parque - Esgotados

Para mais informações sobre a turnê e os ingressos, acesse

Serviço

Show Caetano & Bethânia—FORTALEZA

Data: 16 de novembro (sábado)

Local: Arena Castelão

Endereço: Av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão, Fortaleza - CE

Ingressos: a partir de R$ 140,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.



PREÇOS

PISTA: R$ 140,00 meia entrada e R$ 280,00 inteira

ARQUIBANCADA SUPERIOR: R$ 145,00 meia entrada e R$ 290,00 inteira

ARQUIBANCADA LATERAL SUPERIOR: R$ 160,00 meia entrada e R$ 320,00 inteira

ARQUIBANCADA INFERIOR: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD: R$ 235,00 meia entrada e R$ 470,00 inteira

LOUNGE VIP: R$ 245,00 meia entrada e R$ 490,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Shopping RioMar Fortaleza - Loja Lenita, Piso L2

R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza - CE



Horário de Funcionamento:

Segunda a Sábado, das 10h às 22h | Domingos e feriados das 13h às 20h.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes Banco do Brasil com Ourocard - Em até 5 vezes sem juros.

Demais clientes - Em até 3 vezes sem juros.

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada