Sucesso entre a criançada, Mundo Bita faz show gratuito em Fortaleza no domingo (17)

Fortaleza completa 296 anos e os pequenos também podem comemorar. No domingo (17), a Cidade da Criança recebe o show do Mundo Bita. O espetáculo começa às 16h e o acesso será gratuito. Para aproveitar essa lúdica tarde em família, basta apresentar o comprovante vacinal.

Leia mais Ceará Aniversário de Fortaleza terá show de Fagner e outras 6 atrações

O anúncio do evento foi dado pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), na manhã desta terça-feira (12). A iniciativa faz parte da série de atividades musicais que celebram o aniversário da capital. Na quarta-feira (13), o Aterrinho da Praia de Iracema terá apresentação especial de Fagner.

Fenômeno

A noite continua com as atrações Bárbara Sena, Maria Antonia, Camila Marieta, Navire, Nayra Costa e Nicholas Magalhães. A passagem de Mundo Bita pela Cidade da Criança promete bom público. Fenômeno, o projeto musical voltado para as crianças

Atualmente, o Bita ultrapassou três bilhões de visualizações dentre os vídeos de seus dois canais (“Mundo Bita” e “Mundo Bita Vevo”) no You Tube – a principal plataforma de divulgação do conteúdo infantil. Por dia, os clipes da turma têm uma média de cinco milhões de visualizações.

Serviço:

Show Mundo Bita. Domingo (17), às 16h. Cidade da Criança (Rua Pedro I, quase esquina com Av. Visconde do Rio Branco, Centro). Gratuito.