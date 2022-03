Show solidário arrecada fundos em prol da recuperação do músico Tarcísio Sardinha

Uma rede solidária e carinhosa em prol de um dos grandes nomes da cultura no Ceará. Reconhecido pelo talento nos palcos e salas de aula, mestre Tarcísio Sardinha necessita de apoio para o tratamento de sua saúde. Para ajudar o multi-instrumentista e compositor, o Cineteatro São Luiz promove, com a filha do artista, a também violonista e compositora Bárbara Sena, o show “Amigos do Sardinha”.

No dia 20 de março (domingo), às 18h, o tradicional espaço da arte cearense reúne amigos e amigas de Sardinha, representantes de várias gerações da cena musical do Estado. Todo valor arrecadado com o projeto "São Luiz Solidário" será destinado ao músico.

O maestro Adelson Viana assina a direção musical. Entre os cantores e cantoras participantes, o encontro de importantes nomes da canção. A noite terá Chico Pessoa, Neo Pi Neo, Bárbara Sena, Vannick Belchior, Theresa Rachel, Juruviara, Freitas Filho (também acordeonista), Fernando Rosa, Ciribáh Soares, Lídia Maria, Marina Cavalcante, Ingrid Sales, Gabriela Mendes.

A banda-base contará com Adelson (acordeom e teclado), Eduardo Holanda (violão), Lu D´Sosa (guitarra), Filipe Mota (contrabaixo), Lauro César (cavaquinho), Rômulo Santiago (trombone), Hoto Jr. (percussão) e Pantico Rocha (bateria). Quem não puder comparecer ao evento ou desejar contribuir pode fazer transferência para a chave PIX tarcisiosardinha@gmail.com.

Hora de união

Responsável pela formação de várias gerações de músicos e musicistas, Tarcísio Sardinha luta contra problemas de saúde que o levaram a ser internado no começo deste ano. A batalha do mestre exige atenção de uma equipe de profissionais de saúde e a situação clínica inspira cuidados.

Legenda: Com o marcante violão na cena musical de Fortaleza, músico se destaca enquanto compositor de mão-cheia e autor de temas registrados em songbook

Outros instrumentistas convidados são os irmãos de Sardinha: Gladson Carvalho (Orquestra Filarmônica do Ceará), Patricia Lima (pianista) e Saulo Carvalho (também da família e multi-instrumentista. Nonato Lima (acordeom), Brenna Freire (cavaquinho), Zé do Norte (acordeom), Samuel Rocha (violão de sete cordas), Pedro Madeira (bandolim), Thiago Almeida (teclado e escaleta), Mateus Farias (flauta), Fernando Abreu (flauta) e Marinaldo do Bandolim.

Todos os músicos, roadies, técnicos, produtores, jornalistas e demais profissionais envolvidos no evento trabalharão de forma voluntária, se somando à campanha solidária. Além do apoio financeiro, o show celebra a obra do artista e reforça ainda mais a rede de cuidados em prol de sua recuperação.

Serviço:

Show "Amigos do Sardinha" - São Luiz Solidário. Dia 20 de março (domingo), às 18h. Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Horários da bilheteria: de terça a sexta (a partir de 04/01)– 9h30 às 18h e sábado - 9h30 às 17h. Vendas online aqui:

Outra forma de contribuir: quem não puder comparecer ao show ou desejar contribuir com valor superior ao do ingresso pode fazer transferência para o PIX tarcisiosardinha@gmail.com.