Segunda temporada do The Voice+ estreia neste domingo com apresentação de técnicos

A segunda temporada do The Voice+, voltado para talentos maiores de 60 anos, começou neste domingo (30). O início da competição contou com apresentação dos técnicos Carlinhos Brown, Ludmilla, Fafá de Belém e Toni Garrido, que compõem o quadro de jurados.

A nova temporada traz novos jurados, apresentadores e também alteração nas regras. Thais Fersoza se soma a André Marques na apresentação, mostrando os bastidores do programa.

São cinco fases até a descoberta do novo The Voice+: Audições às cegas, Tira-teima, Top dos Tops, Semifinal e Final. Apenas duas últimas serão transmitidas ao vivo.

Primeiro episódio

O time de técnicos emocionou o público com a apresentação de "Palco", de Gilberto Gil. Todos os jurados já tiveram aquisições para o seu time. Veja como está até agora:

Time Brown: Acaciamaria, Marina Tartarini e Dionisya Moreira

Time Lud: Maurício Gasperini e Chico Aafa

Time Fafá: Atilio Ancheta, Cássia Portugal e Arlindo Moita

Time Toni: Narriman Senden e Alba Lirio

Ao todo, serão 48 participantes na disputa, 12 em cada equipe, todos com mais de 60 anos de idade.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?