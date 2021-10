Mais dois representantes do Ceará passam nas audições e entram para o 'The Voice Brasil'

Mais dois cearenses entraram para o "The Voice Brasil" no segundo episódio das Audições às Cegas nesta quinta-feira (28). Giuliano Eriston, natural de Bela Cruz, no interior do Ceará, mas morador de Jericoacoara, entrou para o time de Lulu Santos, enquanto Manu Rodrigues, da cidade de Porteiras, na região do Cariri, foi para o time de Carlinhos Brown.

Giuliano tem 24 anos e cantou "A Rota do Indivíduo", de Djavan, e foi escolhido por Claudia Leitte, Iza e Lulu Santos. Carlinhos Brown também quis virar a cadeira, mas acabou bloqueado.

Já Manu, de 27 anos, cantou "De Volta pro meu Aconchego", de Elba Ramalho. A audição da cearense não passou completa na edição, mas foi informado que ela foi uma das adições ao time de cantores de Brown. Ela publicou a audição no Instagram.

Três representantes do Ceará

Com isso, o Ceará já tem três representantes no programa. A primeira foi Camila Marieta, de Fortaleza, que cantou "Espumas ao Vento", de Fagner, e fez todos os técnicos virarem as cadeiras. No final, ela escolheu entrar para o time de Iza.