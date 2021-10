Conheça Camila Marieta, cearense que conquistou os quatro jurados do 'The Voice Brasil'

A emoção da cearense Camila Marieta ao término da apresentação nas Audições às Cegas do The Voice Brasil, na noite desta quinta-feira (28), não esconde: a trajetória da cantora e compositora cearense no programa começou de forma gloriosa, com vaga confirmada no programa musical.

Representante de Fortaleza na atração global, ela conseguiu fazer os quatro jurados virarem as cadeiras na audição às cegas enquanto cantava “Espumas ao Vento”, conhecida nacionalmente na voz do cantor cearense Fagner. “Foi um misto de emoção e felicidade. Não sei explicar a sensação. Só chorava”, detalha a artista.

CONFIRA APRESENTAÇÃO:

Quem primeiro se encantou com o talento de Camila foi Carlinhos Brown. Em seguida, Lulu Santos, Iza e, por último, Claudia Leitte.

Todos teceram comentários elogiosos sobre a performance da cearense, que escolheu o time de Iza. Marieta já havia regravado a canção escolhida para essa primeira fase do programa numa versão própria.

Camila Marieta Cantora e compositora “Meu sonho sempre foi representar o meu Ceará nacionalmente. E pra isso nada melhor do que homenagear um dos maiores cantores fruto desse Estado que eu amo”.

Conheça a carreira de Camila Marieta

Apesar da pouca idade, com apenas 24 anos a artista já percorreu um belo e reconhecido caminho no segmento musical. Em 2015 – aos 18 anos de idade – ela lançou o primeiro EP, “Imaginada”. O trabalho contava com quatro músicas autorais e foi gravado e produzido por Gil Germano no Gambiarra Home Studio.

Dois anos depois, foi a vez de lançar o segundo EP, “Tropeço no Meio Fio”, agora sob a direção e produção musical do multiinstrumentista Claudio Mendes. Junto ao projeto, a cantora também lançou, em um evento intimista, o clipe da canção “Cambaleada’’, o primeiro da carreira.

Ainda em 2017, foi uma das atrações da programação do Maloca Dragão. Mas não parou por aí. Igualmente apresentou um show autoral em Sobral e foi convidada a integrar a primeira edição do projeto História das Canções. Todos esses passos fizeram-na conquistar o terceiro lugar no II Festival de Música da Juventude e o primeiro lugar no I Festival de Canto Estudantil, entre outros feitos.

Na edição de 2018 do Festival Ponto CE, Camila tocou no mesmo palco que Esteban Tavares e Gabriel O Pensador. Ela também participou do documentário do projeto Os Cearenses, sobre sucessos de Evaldo Gouveia (1928-2020).

Ao abrir o show da cantora Pitty no Shopping Riomar Fortaleza, a cearense esteve pela primeira vez no formato trio, aumentando ainda mais a projeção do talento. Foi nessa mesma época que ela lançou o single autoral “Vou me Alugar” e a releitura de “Espumas ao Vento” na TAC (Temporada de Artes Cearenses).

Ao todo, desde o começo da carreira Camila Marieta abriu os shows de Tulipa Ruiz, Silva, Zeca Baleiro, Pabllo Vittar, Jaloo e Mellin, ecoando voz e presença por entre diferentes gostos e públicos.

Continuidade

Mesmo com a pandemia de Covid-19, a cantora e compositora seguiu com a agenda cheia. No ano passado, ela tocou nos festivais online “Gente é pra brilhar”, “Acordes do Amanhã” e “Ponto CE”. Em setembro de 2020, lançou nas plataformas digitais a autoral “Respirar”, produzida pelo americano Dee James e com parceria da cantora Rayane Forte.

Após tocar no Festival Mostra Sesc de Cultura, em Juazeiro do Norte, e no festival online Fui, em dezembro do mesmo ano ela lançou outra canção autoral, “América” – com a cantora, atriz e apresentadora do The Voice, Jeniffer Nascimento.

Além de tudo isso, Camila ainda é influenciadora digital, multi-instrumentista e diretora musical na produtora independente Muiè Produtora. Com a classificação nas audições às cegas, a artista se firma na disputa do The Voice Brasil 2021.