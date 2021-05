Projeto Palavras reúne música, poesia, cordel e teatro em programação do mês de maio

Música, literatura, teatro e oficinas criativas embalam o Projeto Palavras neste mês de maio. A programação, que tem início nesta sexta-feira (7), convida profissionais de diversas áreas para compor os seis encontros do quinto mês de ações da iniciativa, que conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult) e a parceria cultural da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE).

Com a programação inteiramente virtual, o Projeto Palavras dá início as atividades de maio com o músico e escritor cearense Eugênio Leandro nesta sexta-feira (7), às 19h. Todas os encontros da ação são transmitidos no Instagram e YouTube da BECE.

Já no dia 12 de maio, às 17h, o projeto convida a pedagoga Sany Rios para compor o ciclo de atividades. Ela ficou famosa durante o período de distanciamento social por utilizar a literatura para promover entretenimento educativo às crianças por meio da contação de histórias em seu canal do YouTube.

Ainda direcionado ao público infantil, o Palavras apresenta o teatro de bonecos do artista plástico e ator Cleomir Alencar. O bonequeiro integra o Grupo Ânima, realizando espetáculos inspirados no boneco popular e em outras manifestações e expressões da cultura popular tradicional, como “As aventuras de Chico Coquinho” e “Se cochilar o cachimbo cai e Mãe D'Água''.

O projeto busca diversificar suas atividades a partir representação de diferentes segmentos da literatura, explica o coordenador geral Almir Mota. "A gente procura mesclar Capital e interior, narradores, poetas, poetas populares. A gente tem inclusive violeiros na programação e também a parte mais erudita e a parte mais contemporânea", explana.

Oficinas

Além dos encontros virtuais com escritores e contadores de histórias da literatura nacional, o projeto Palavras também promove oficinas literárias. No mês de maio, a iniciativa promove o workshop "Contando histórias com Desenhos", com o ilustrador Daniel Dias. A oficina acontece no dia 20, às 15h.

O Palavras também vai atender o público que deseja aprender mais sobre escrita criativa. No dia 25, às 19h, o projeto realiza a oficina “Escrita Criativa” com a escritora e consultora literária Vanessa Passos.

Para encerrar a programação deste mês, a contadora de histórias Madalena Gonçalves realiza um encontro para incentivar as crianças através da contação de história de uma forma lúdica. A atividade será transmitida no YouTube do BECE e da Casa da Prosa, a partir das 15h.

O projeto Palavras surgiu em janeiro deste ano com o objetivo de democratizar o livro e a literatura cearense. Com apoio da Secult e da BEDE, a ação realiza mensalmente uma programação literária, contemplando recitais poéticos, contações de histórias, encontros com autores e ilustradores e lançamentos de livros.

Serviço

Projeto Palavras

7, 12, 15, 20, 25 e 28 de maio. No Instagram do Projeto Palavras e no YouTube da BECE e da Casa da Prosa. A partir das 15h. Gratuito.