Pharrell Williams lança 'Piece by Piece', documentário autobiográfico feito com Lego

"E se a gente contasse minha história com peças de Lego?". A ideia inusitada do cantor, compositor, produtor e diretor criativo Pharrell Williams deu origem ao documentário autobiográfico Piece by Piece, que estreou nos Estados Unidos nesta sexta-feira (11) e criou expectativa pelo formato original da animação.

Dirigido por Morgan Neville – vencedor do Oscar de melhor documentário de longa-metragem em 2014 por "A Um Passo do Estrelato" –, o filme narra como Pharrell começou a se interessar por música, ainda na infância, e como se tornou um ícone mundial da música e da moda.

Há, ainda, cenas que ilustram momentos definitivos da carreira do cantor, como a criação e o sucesso da música Happy, que o tornou ainda mais conhecido mundialmente em 2014.

A obra, que ainda não tem previsão de lançamento no Brasil, é uma produção da Focus Features e também traz trilha sonora original de Pharrell.

Com 51 anos, Pharrell tem feito grande sucesso em diversos setores do entretenimento nas últimas três décadas – além de ser considerado um dos produtores musicais mais influentes da atualidade, o artista é diretor criativo da Louis Vuitton e já colaborou com outras marcas de luxo da moda mundial.

Legenda: No documentário, a história do artista é contada inteiramente com peças Lego Foto: Reprodução/Focus Features

A ideia de contar sua história por meio de uma animação com peças Lego foi considerada condizente com o "branding" de Pharrell, que é conhecido pela inovação nas áreas em que atua.

Além do artista, outros ícones da música que fizeram parcerias musicais com Williams são retratados com blocos Lego no filme, como Missy Elliott, Jay-Z, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Justin Timberlake e Gwen Stefani.

Apesar da expectativa pelo formato inovador – e pela relevância de Pharrell na indústria –, a mídia especializada tem se dividido entre críticas positivas, que ressaltam o brilhantismo e a ludicidade da ideia, e negativas, que afirmam que o documentário não se propõe a ir mais fundo na história de Pharrell, tornando-se um "entretenimento superficial", sem nuances.

Veja o trailer do filme:

Campanha do filme inclui coleção de brinquedos

Legenda: Coleção já está disponível no Brasil Foto: Divulgação/LEGO

Além da cinebiografia, Williams também lançou, recentemente, uma colaboração com a marca de brinquedos Lego: a coleção "Over The Moon with Pharrell Williams", que demonstra o encantamento do artista com o espaço.

O set tem 966 peças e conta com duas minifiguras, uma nave espacial, um rastro colorido e uma base de nuvem, além de ter a maior cartela de tons de pele para as minifiguras da marca até então.

O kit custa R$ 1.099 e já está disponível na loja oficial da Lego no Brasil.