Para começar o ano lendo, um guia com algumas das melhores livrarias de Fortaleza

“É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre”. Iniciar esta matéria com verso de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) não é à toa. O objetivo aqui é fazer com que você ponha em prática um hábito que talvez esteja ali tímido, escanteado, apenas lhe aguardando. Reforçar a frequência de leitura pode ser uma das metas de 2023.

Preparamos uma lista caprichada com algumas das melhores livrarias de Fortaleza. São recantos tanto presentes na rua quanto em ambientes de shopping, com acervos diferenciados e apelos diversos. Independentemente das nuances, não deixe de visitá-las e se apropriar do que têm a oferecer. São recintos sagrados: resguardam ouro.



Livraria Lamarca

Foto: Divulgação

Nome já consagrado na paisagem cultural fortalezense, a Livraria Lamarca ocupa o Benfica com títulos sobretudo de Arte, Línguas, Filosofia e Sociologia. Publicações independentes e encontros de autoras e autores cearenses também são destaque na programação da casa.

Além dos livros, existe a Cozinha Lamarca, com pratos contemplando desde o menu de café até comida de boteco. Um espaço completo e aconchegante, com o real valor que a literatura e os afetos merecem.

Serviço

Av. da Universidade, 2475 - Benfica. Funcionamento: às segundas, de 10h às 17h; de terça a sábado, de 8h às 22h. Mais informações pelo perfil da livraria, no instagram

Livraria Leitura

Foto: Divulgação

Com três unidades na Capital – nos shoppings Del Paseo, RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza – a Livraria Leitura é outro espaço obrigatório. O acervo é abrangente, contemplando clássicos, contemporâneos, ficção, não-ficção e técnicos. Pacote integral.

Setor de papelaria, presentes, infantil e tecnologia completam a experiência no lugar – além das charmosas poltronas, ideais para passar horas e horas lendo. Não tem como não ir, né?

Serviço

Unidade Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota)

Unidade RioMar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Unidade RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Livraria Senac Ceará

Foto: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac atua desde 1946 como um dos principais agentes de educação profissional voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do País. A livraria da instituição é um quilate à parte, com publicações diversas sobre vários temas – de Gastronomia e Fazeres tradicionais a Finanças e Editoração.

Há, inclusive, uma seção específica da livraria dedicada às Edições Sesc, com títulos consagrados nacionalmente, primando pelo capricho editorial e por grandes autoras e autores. Pedida certeira para públicos exigentes.

Serviço

Av. Desembargador Moreira, 1.301 – Aldeota. Mais informações pelo site da livraria.

Arte & Ciência

Foto: Fernanda Siebra

Feito a Lamarca, a Arte & Ciência também está no Benfica, com obras que fazem jus ao nome da casa. Há 33 anos sendo presença ativa no horizonte livresco, o ambiente desse recanto tem clima variando entre livraria e sebo, com obras novas e usadas. Um primor!

No site, é possível conferir a variedade de títulos. Antropologia, Cinema, Esoterismo, Divulgação Científica, Psicologia, Turismo, Teatro, Xadrez, entre tantas outras áreas, têm espaço garantido na loja. Além da unidade no Benfica, mais próxima ao contexto universitário, há também a do Centro. Livros sempre perto.

Serviço

Unidade Benfica: Av. 13 de Maio, 2400, Benfica

Unidade Centro: R. Major Facundo, 954, Centro

Letra L

Foto: Divulgação

Igualmente com jeitão de sebo e também em pleno Benfica, a Letra L tem como característica a ampla variedade de obras, com preços acessíveis e negociáveis. Além da compra, trocas de livros são bem-vindas no espaço, um dos mais queridos por quem adora esse universo.

O carro-chefe mesmo da casa é a generosidade com as letras e a literatura. Não à toa, caso você tenha objetos que não deseja mais, pode receber em dinheiro ou crédito em livros. Já deu para perceber, sim? A Letra L é lugar para guardar.

Serviço

Avenida 13 de Maio, 2383 - Benfica. Mais informações pelo site da livraria

Livraria Saraiva

Foto: Divulgação

A lista finaliza com um grande nome do comércio de livros da cidade. A Livraria Saraiva está no Iguatemi Bosque, logo no comecinho da entrada principal – melhor cartão de visitas não há. O grande destaque da casa é para títulos de ficção, agradando a todos os públicos.

Quem deseja passear por títulos técnicos, contudo, também encontra fartura de exemplares. Venda de discos, games e DVDs estão no rol da loja, bem como a experiência de tomar café. Repare no cheiro da bebida quando chegar lá. Inebriante e convidativo para aquela leitura!

Serviço

Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

