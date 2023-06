Para além da Netflix: streamings apostam em nichos que vão de saúde mental a produções de terror

Bruno Wainer é reconhecido por levar sucessos às salas de cinema. Como distribuidor, emplacou clássicos como “A Vida é Bela”, “O Paciente Inglês”, “Central do Brasil” e “Cidade de Deus”. Criador da Downtown Filmes, lançou a produção de maior público e renda do Brasil, “Minha Mãe é Uma Peça 3”.

No auge da pandemia, como muitas pessoas, o empresário encarou delicado momento. Tomado por uma crise de angústia devastadora procurou apoio médico. Nesse processo, passou a realizar exercícios de meditação e assistir só produções audiovisuais sobre autoconhecimento.

Os conteúdos eram ricos, porém, o acesso difícil. Faltavam legendas. Às vezes, a resolução em tela não era das melhores. Aos poucos, aquela situação foi germinando uma ideia. E se todos pudessem consumir estes temas (e muitos outros) com qualidade e boa navegabilidade?

Partindo desta experiência, Wainer desenvolveu a plataforma Aquarius. Em atividade desde 14 de junho, trata-se de um serviço focado em produções sobre bem-estar, saúde do corpo e da mente. Conhecemos a novidade e também listamos outras alternativas de streaming no mercado nacional. Tem do gênero horror a obras da "Era de Ouro" de Hollywood.

Era de Aquarius

Em entrevista, Bruno Wainer define a plataforma como um empreendimento quase artesanal. O projeto foca o público aberto a aprender e evoluir. "É um espaço onde as pessoas podem encontrar saídas para suas angústias, buscando a evolução e uma vida mais solidária, plena e feliz", conta o idealizador.

Com 100 títulos iniciais e cinco lançamentos mensais programados, entre produções nacionais e internacionais, Aquarius traz seis categorias: "Espiritualidade", "Saúde & Bem-Estar", "Meio Ambiente", "Ciência & Tecnologia", "Artes" e "Saber & Sociedade". O trabalho de curadoria é assinado pelo jornalista, pesquisador e dramaturgo Luiz Felipe Reis.

Legenda: Bruno Wainer criou plataforma para compartilhar com o máximo possível de pessoas os benefícios que obteve Foto: Pedro Curi

O catálogo traz obras sobre meditação e espiritualidade que envolvem personalidades como Matthieu Ricard, Amma, Deepak Chopra, Vanja Palmers, Sharon Salzberg e Jack Kornfield. Na área da neurociência e inteligência artificial, há produções recentes como "Artificial Immortality" (2021), "In Silico" (2020) e "The divided brain" (2019).

A seleção inclui documentários acerca das pesquisas dos psicodélicos no campo da psicoterapia atual, como "Descending the mountain" (2021), "Psychedelia" (2021), "Cannabis through the ages (2020) e "The mushroom speaks" (2021).

A cultura pop é presença com "John Lennon – The dreamer" (2020) e o cultuado "The endless summer" (1965). Outros trabalhos são "O sal da terra" (2014), de Wim Wenders, sobre o trabalho do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Aquarius é disponível para celular, tablet, smart TV e computador por uma taxa mensal única. Conta com plano mensal (R$ 39,90), trimestral (R$ 33,90) e anual (R$ 27,90 por mês).

Bruno Wainer Distribuidor e criador da plataforma Aquarius No início da pandemia tive uma crise de angústia devastadora. Tive que procurar ajuda com um psiquiatra. Pelas questões que eu trazia ele me sugeriu terapia com meditação, uma das ferramentas da terapia era ver filmes sobre autoconhecimento, e aquele processo não apenas me tirou do fundo do poço, mas me fez olhar a vida de outra forma".

Produções originais

Além de se lançar como uma plataforma exclusiva nestes temas, Aquarius também prevê a produção de conteúdo original. Dia 29 deste mês, o acervo passa a contar com o documentário "Eu", dirigido pela atriz e produtora brasileira Ludmila Dayer.

Com produção associada da cantora Anitta, o longa mergulha no processo de autoconhecimento de Dayer. Em cena, a luta da realizadora contra a síndrome do pânico e Epstein Barr Crônico (EBV, na sigla em inglês), um dos fatores desencadeantes da esclerose múltipla, condição na qual ela atualmente vive sem sintomas.

Legenda: Cena de "Samadhi Road", filme que mostra a jornada de Daniel e Julio Hey (os Irmãos Ahimsa) em busca de autoconhecimento e sabedoria Foto: Divulgação

Autobiográfico, "Eu" revela na primeira pessoa as batalhas enfrentadas e os aprendizados adquiridos por ela em sua busca por alívio e conforto. A estreia deste trabalho na plataforma é motivo de comemoração. "Ludmila Dayer decidiu licenciar 'Eu', um filme inédito, na Aquarius, porque ela entendeu que nenhuma outra plataforma daria a atenção e o espaço para o filme igual a nós, descreve Wainer.

A expectativa é de que Aquarius crie uma comunidade em torno da plataforma. Permitindo, segundo o criador da iniciativa, um mundo mais fraterno, ecologicamente sustentável, inclusivo, acolhedor, pacífico e feliz. "Assim como o filme de Ludmila já apareceram vários outros conteúdos incríveis e inéditos, que estamos negociando e serão anunciados em breve", finaliza Bruno Wainer.

'Diferentões' no mercado

Aquarius chega com a proposta de garantir um conteúdo específico aos usuários. Investe em séries e documentários premiados sobre yoga, meditação, espiritualidade, sustentabilidade, meio ambiente, cultura, arte, ciência e justiça social.

A plataforma se une a outras iniciativas que trabalham com nichos específicos no território do streaming. Listamos outros serviços que ofertam catálogos voltados a um tipo de segmento temático. A seleção pode ser apreciada por fãs de diferentes idades.

Darkflix

Focado no cinema fantástico, este streaming brasileiro entrega diferentes títulos para os fãs de horror. Os planos de assinatura cabem em diferentes bolsos. As faixas de preço incluem mensal (de R$ 9,90), semestral (R$54,90) e anual (R$109,90).

Oldflix

Conhecida como a "Netflix dos filmes antigos", o Oldflix investe no acervo com centenas de filmes e programas de TV das décadas de 1940 e 1990. Prato cheio para quem ama grandes produções do passado. As faixas de preço incluem mensal (de R$ 16,90), trimestral (R$49,90) e anual (R$168,90).

LGBTflix

Criada pelo coletivo #VOTELGBT, a LGBTflix chegou como resposta ao isolamento social. A plataforma é gratuita e não possui ligação com qualquer outro serviço de streaming. Atualmente, o serviço dispõe mais de 250 filmes de curta-metragem.

"Focada em curtas-metragens, a galeria tem filmes para todas as letras da sigla. Todos foram dirigidos por cineastas LGBT+ brasileiros e/ou tem nossa comunidade como tema. Parte deles já estava disponível em plataformas como youtube e vimeo; outra parte foi especialmente disponibilizada para ficarmos juntas – e bem – em tempos de treta", descreve a plataforma.