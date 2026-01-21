CAPTEI: Montiele Arruda reúne amigas no seu aniversário com encontro prestigiado no Medit

Na tarde de sexta-feira, 16. Montiele Arruda comemorou mais um giro do calendário no restaurante Medit, endereço de radar afinado da cena social.

Legenda: Beth Pinto, Martinha Assunção, Montiele Arruda, Elisa e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Vanessa Almada, Montiele Arruda, Manu Romcy e Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

Em ritmo alto-astral, a aniversariante circulava sorriso largo e energia em dia, vestindo modelo exclusivo da TIG by Monique Benevides — boho romântico, trend alert absoluto da estação.

Legenda: Montiele Arruda e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Mesa longa, amigas em torno e clima de confidências bem-ditas marcaram o encontro, em espaço reservado, daqueles de conversa que corre solta.

A ambientação levou assinatura de Patrícia Aquino.

Legenda: Patrícia Aquino e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Fechando o script doce da tarde, bolo delicioso da Sapore.

Legenda: Montiele Arruda e Amigas Foto: LC Moreira

Tarde bem vivida.

Veja nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Annelise Franco e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Angelita Philomeno, Montiele Arruda e Roberta Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Iratuã Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa Oliveira, Montiele Arruda e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Adriana Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Cunha, Montiele Arruda e Camila Rizzato Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Jória Araripe, Cláudia Pinheiro e Lu Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Romcy, Montiele Arruda e Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Marshall, Montiele Arruda e Roberta Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Ana Cristina Camelo Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Beth Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Camila Nascimento Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Cláudia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Vaneska Bezerra e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Suzi Feitosa e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Carneiro e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Vanessa Almada Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Martinha Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Dias, Montiele Arruda e Cláudia Quental Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Tayra Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Raquel Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Cris Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Raquel Becker Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Kika Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Mabel Portela Foto: LC Moreira