CAPTEI: Montiele Arruda reúne amigas no seu aniversário com encontro prestigiado no Medit

TIG by Monique Benevides dita o tom fashion da celebração

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Montiele Arruda
Foto: LC Moreira

Na tarde de sexta-feira, 16. Montiele Arruda comemorou mais um giro do calendário no restaurante Medit, endereço de radar afinado da cena social.

Legenda: Beth Pinto, Martinha Assunção, Montiele Arruda, Elisa e Renata Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Martinha Assunção, Vanessa Almada, Montiele Arruda, Manu Romcy e Niedja Bezerra
Foto: LC Moreira

Em ritmo alto-astral, a aniversariante circulava sorriso largo e energia em dia, vestindo modelo exclusivo da TIG by Monique Benevides — boho romântico, trend alert absoluto da estação.

Legenda: Montiele Arruda e Carol do Ceará
Foto: LC Moreira

Mesa longa, amigas em torno e clima de confidências bem-ditas marcaram o encontro, em espaço reservado, daqueles de conversa que corre solta.

A ambientação levou assinatura de Patrícia Aquino.

Legenda: Patrícia Aquino e Montiele Arruda
Foto: LC Moreira

Fechando o script doce da tarde, bolo delicioso da Sapore.

Legenda: Montiele Arruda e Amigas
Foto: LC Moreira

Tarde bem vivida.

Veja nas fotos de LC Moreira:

