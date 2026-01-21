CAPTEI: Montiele Arruda reúne amigas no seu aniversário com encontro prestigiado no Medit

Na tarde de sexta-feira, 16. Montiele Arruda comemorou mais um giro do calendário no restaurante Medit, endereço de radar afinado da cena social.
Em ritmo alto-astral, a aniversariante circulava sorriso largo e energia em dia, vestindo modelo exclusivo da TIG by Monique Benevides — boho romântico, trend alert absoluto da estação.
Mesa longa, amigas em torno e clima de confidências bem-ditas marcaram o encontro, em espaço reservado, daqueles de conversa que corre solta.
A ambientação levou assinatura de Patrícia Aquino.
Fechando o script doce da tarde, bolo delicioso da Sapore.
Tarde bem vivida.
Veja nas fotos de LC Moreira: