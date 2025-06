Musical sobre Rita Lee com Mel Lisboa estreia curta temporada em Fortaleza

Com sessões esgotadas por onde passa, “Rita Lee, uma Autobiografia Musical” chega a Fortaleza para três apresentações de 15 a 17 de agosto, no cineteatro São Luiz. Os ingressos já estão à venda no site e na bilheteria do Cineteatro e variam de R$25 (meia-entrada / plateia inferior promocional) a R$ 200 (interia/ plateia inferior).

Esse é o segundo musical sobre a roqueira estrelado por Mel Lisboa. O texto é baseado na autobiografia escrita por Lee, lançada em 2016 e transformado em dramaturgia por Márcio Macena (texto e direção) e Débora Dubois (direção) em 2024.

Primeira a receber o musical, a capital paulista teve mais de um ano de temporada em cartaz com bilheteria esgotada em todas as sessões. A produção estima um público de mais de 60 mil espectadores só em SP. Em junho, o Rio de Janeiro recebe o espetáculo que deve passar também por Vitória em outubro com patrocínio Petrobrás.

Serviço

Rita Lee, uma Autobiografia Musical

Local: Cineteatro São Luiz

Data: De sexta-feira (15/08) a domingo (17/08)

Horário: 19h sexta e sábado; 18h domingo

Ingressos no site