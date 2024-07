Musical inspirado em 'Dirty Dancing' leva a magia dos anos 1980 para o Theatro José de Alencar

A peça “Uma Noite em Ritmo Quente”, adaptação de um dos maiores sucessos do cinema da década de 80, volta a Fortaleza em edição especial no dia 14 de julho, no Theatro José de Alencar. A montagem será apresentada em duas sessões, às 17h e às 20h.

Inspirado no filme Dirty Dancing (1987), o espetáculo musical foi idealizado pelo ator e diretor coreográfico Diego Borges, que dá vida ao personagem Johnny no palco. O roteiro adaptado é assinado por Fernanda Zeballos, que também dirige a montagem, e Iuri Cintra. A produção é de Alisson Braga.

Veja também Verso Artista cearense com deficiência é o primeiro a estrear espetáculo de dança no Inhotim Verso Atriz pioneira no teatro lança livro de memórias em que resgata o Ceará de outros tempos

A sessão dupla na Capital ocorre no dia do aniversário de Diego – e a data foi escolhida pela relação afetiva que o artista tem com a história de amor de Johnny e Baby. “Na infância, minha casa era uma locadora de videocassetes, e meus pais adoravam ver filmes e dançar – a gente assistia muito Grease, Flashdance, Footlose”, lembra o artista.

A dança de Dirty Dancing, porém, tem um significado especial para o ator. “Foi a primeira coreografia que dancei na vida, na minha festa de formatura de Educação Física, na UFC”, conta Diego.

Alguns anos depois, quando começou a dar os primeiros passos no teatro, ele não teve dúvida: queria realizar o sonho de fazer uma montagem cearense de uma de suas histórias favoritas.

“Não é uma história de dança, é uma história de amor, é a história do Johnny e da Baby. O espetáculo é uma nova oportunidade de mostrar as pessoas que nossos melhores dias não ficaram para trás. Você vai assistir e se sentir vivendo o filme. Vai levantar, dançar com a gente, cantar com a gente”, afirma o artista.

Para encantar todos os públicos

Legenda: Em pouco mais de um ano em cartaz, a peça já foi apresentada em diversos estados do Nordeste Foto: Divulgação

Por ser uma história que cativou gerações, Diego conta que a obra tem feito sucesso mesmo entre pessoas que nunca tinham ido ao teatro – das que viveram a “febre” dos filmes de dança dos anos 70 e 80 às mais jovens, que descobriram a obra recentemente.

“Como o filme marcou a vida de muitas mulheres, elas acabam passando isso para as filhas, para as netas. Por isso, é muito comum a gente ver no teatro as novas gerações: a menina de 12 anos assistindo porque a mãe amava, pessoas de 20 anos”, afirma Diego.

Para manter a fidelidade da história, o roteiro foi adaptado e o cenário se tornou enxuto, com poucos objetos em cena – os que fazem referência a momentos mais conhecidos do filme.

“No teatro, a gente não tem o benefício do corte de cena. Está tudo lá, as pessoas estão vendo o tempo inteiro. Então, a gente teve que fazer de um jeito que não ficasse cansativo, não ficasse longo, mas passasse toda a sensação de que você está no filme”, comenta a diretora Fernanda Zeballos.

Legenda: Coreografias icônicas do filme são representadas no palco Foto: Divulgação

Um dos principais elementos da montagem é o uso da luz para dividir espaços e cenas – além da música, claro, que se torna um personagem à parte. “Todas as músicas são deliciosas e, se a gente escuta uma delas no rádio, é impossível não voltar no tempo e resgatar essa memória emocional de uma época em que as coisas eram mais simples, mas também mais profundas”, afirma Fernanda.

Ao todo, cerca de 40 pessoas compõem o elenco, sendo 12 atores fixos e o balé, que costuma ser formado por dançarinos de cada cidade em que o grupo se apresenta.

Um dos destaques cearenses da montagem é a atriz Isabela Barbosa, que interpreta Baby nos palcos. A jovem estudante, que entrou no mundo do teatro e da dança em 2018, conta que interpretar uma personagem tão icônica tem sido “um processo intenso e gratificante”.

A relação improvável entre Baby e Johnny, os temas de justiça social e a trilha sonora inesquecível criam uma experiência emocionalmente poderosa que ressoa com o público de diferentes idades. Além disso, a dança desempenha um papel crucial na narrativa, inspirando muitos a se apaixonarem pela arte da dança e pela história de amor que transcende barreiras sociais e expectativas." Isabela Barbosa Atriz

Legenda: Diego e Isabela revivem casal clássico do cinema Foto: Divulgação

A atriz destaca que buscou incorporar as principais características da personagem originalmente vivida pela atriz Jennifer Grey: inocência, curiosidade e determinação.

“Incorporar esses aspectos no palco requer muita pesquisa, ensaios de dança exaustivos para recriar os movimentos clássicos do filme, além de explorar sua jornada emocional para garantir uma performance autêntica e cativante”, destaca.

Serviço

Espetáculo "Uma Noite em Ritmo Quente"

Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quando: 14 de julho

Horário: Sessões às 17h e às 20h

Ingressos: Valores variam entre R$ 25 (meia-entrada, Torrinha) a R$ 120 (inteira, plateia) | Vendas pelo Sympla

Classificação: 10 anos (menores de 14 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis)