Ivan Lins grava novo disco no Ceará, e trabalho leva assinatura do Jasmin Studio de Ricardo Bacelar

O Ceará agora marca presença na trajetória musical de Ivan Lins. Dono de inesquecíveis sucessos como "Madalena", "Abre Alas", "Deixa eu Dizer" e "Lembra de Mim", o cantor e compositor gravou as vozes do novo disco no Jasmin Studio, de propriedade do multi-instrumentista Ricardo Bacelar.

Em 28 de agosto último, o pianista carioca fez show com casa cheia no Cineteatro São Luiz. Após o animado reencontro com o público de Fortaleza, Ivan Lins mergulhou no processo de captação do próximo álbum. Neste sábado (3), o artista realizou coletiva de imprensa onde detalhou o processo de trabalho e longa amizade com Bacelar.

Dono de um carisma sem igual, Ivan Lins era só alegria pelo trabalho realizado. A primeira etapa de captura do disco aconteceu em junho, quando o brasileiro foi até Los Angeles gravar os instrumentos. Voltado para o mercado internacional, o projeto reúne composições inéditas, faixas instrumentais e se direciona para um público mais jazzista

"Vim aqui para colocar a minha voz e descobri a 'Disneyland' dos músicos. Isso aqui é uma referência. É um parque de diversão. Você viaja 24, 48 horas e não sai. Tem tudo que se pode imaginar para quem deseja gravar um disco, registrar com um equipamento extremamente sofisticado. São poucos estúdios assim que eu vejo. Talvez não tenha estúdio mais sofisticado do que esse no Brasil", avalia o músico.

Inspiração no Ceará

Sem nome oficial, o disco tem previsão de chegar ao mercado no primeiro semestre de 2023. Ivan Lins explica ter acompanhado a criação do Jasmin Studio e estava ansioso pela possibilidade de capturar as vozes. Ricardo Bacelar também participa como músico convidado.

Para Lins, o estabelecimento do Jasmin Studio lança o Ceará na rota dos grandes estúdios internacionais. Após captar em Los Angeles, o brasileiro chegou a gravar com a Orquestra Filarmônica Tbilisi, da Geórgia. Agora, em Fortaleza, a parceria com o amigo Bacelar foi concretizada.

O clima das gravações foi de total descontração e calmaria. Com a estadia na Capital, Lins pode se concentrar no processo, experimentar com calma e se divertir com os instrumentos dispostos na sala. "É um parque de diversões e estamos agora na roda gigante", brinca o pianista.

Legenda: Trabalho foi gravado nos EUA, Geórgia e Ceará Foto: LC Moreira

Bacelar aponta que a semana de imersão no estúdio permitiu a Lins estar focado e atingir o máximo da voz. Nessa fase das linhas vocais, são precisos cuidados como não dormir tarde e ficar com a cabeça e aparelho da voz em constante repouso.

"As vozes ficaram lindas. Ele cantou muito bem, e foi uma experiência única. Para mim, foi incrível trabalhar com o meu amigo, afinal, nunca tínhamos trabalhado juntos. É tarimba, a experiência de um artista que se destaca no cenário internacional há muitos anos. Ele canta a primeira, a segunda e na terceira já está com a voz no lugar. É um disco muito bonito", atesta Ricardo Bacelar.

Trajetória única

Com mais de 50 anos de carreira, Ivan Lins tornou-se o artista brasileiro vivo mais gravado no exterior. Teve composições cantadas por Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, George Benson. Um dos momentos mais importantes de sua trajetória aconteceu em 1971, ano em que Elis Regina interpreta "Madalena".

Passeando entre o jazz e o pop, costurou estilos nacionais e regionais, como samba, bossa nova, baião, xote e moda de viola. Compôs inúmeros temas de novela e assinou a trilha sonora de filmes como "Bens Confiscados" e "Dois Córregos", ambos dirigidos por Carlos Reichenbach.

Legenda: Parceria na música deve render outros projetos no futuro Foto: LC Moreira

Vencedor de inúmeros prêmios internacionais, em 2005 recebeu o Grammy Latino na categoria “Melhor Albúm do Ano”. É o primeiro e único cantor/compositor de língua portuguesa a conseguir a proeza até os dias atuais. Aos 77 anos, comemora mais de 40 discos gravados e inúmeras parcerias.

Com o encerramento das gravações em Fortaleza, Ricardo Bacelar e Ivan Lins vão aproveitar com as famílias nas praias cearenses. Uma forma especial de recobrar as energias. Dia 9 de setembro, Ivan Lins se apresenta no Palco Sunset, do Rock in Rio. O espetáculo "1985: A Homenagem" também contará com a participação do rapper Xamã.

